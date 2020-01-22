النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إلزام 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة في الرياض

بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي

ألزمت أمانة منطقة الرياض 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة؛ بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي، وتعزيزاً للوعي السلوكي في تقدير النعمة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلزامي، وتحقيقاً لمبادئ استدامة الأطعمة وضمان حفظها، وبناء قاعدة صلبة تعزز من ترشيد استهلاك النعمة في جميع الأماكن ومنها المطاعم وقاعات وقصور الأفراح.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقّعت في وقت سابق اتفاقيّات مشتركة مع جمعية حفظ النعمة تضمنت إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعية؛ لما لها من إسهامات بارزة خلال الأعوام الماضية في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، والتعامل الصحيح مع فائض الأطعمة عبر إعادة تجهيزها بطرق صحية سليمة وتوزيعها على المستفيدين.

وثمّنت أمانة منطقة الرياض تعاون كل شرائح المجتمع الذين يعدّون شركاء بالمساهمة في جميع مشاريع حفظ النعمة بكل أنواعها، ومشاركتهم في نشر الثقافة الصحيحة والسليمة لحفظها.

أمانة منطقة الرياض جمعيات حفظ النعمة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إلزام 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة في الرياض
سبق

ألزمت أمانة منطقة الرياض 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة؛ بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي، وتعزيزاً للوعي السلوكي في تقدير النعمة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلزامي، وتحقيقاً لمبادئ استدامة الأطعمة وضمان حفظها، وبناء قاعدة صلبة تعزز من ترشيد استهلاك النعمة في جميع الأماكن ومنها المطاعم وقاعات وقصور الأفراح.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقّعت في وقت سابق اتفاقيّات مشتركة مع جمعية حفظ النعمة تضمنت إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعية؛ لما لها من إسهامات بارزة خلال الأعوام الماضية في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، والتعامل الصحيح مع فائض الأطعمة عبر إعادة تجهيزها بطرق صحية سليمة وتوزيعها على المستفيدين.

وثمّنت أمانة منطقة الرياض تعاون كل شرائح المجتمع الذين يعدّون شركاء بالمساهمة في جميع مشاريع حفظ النعمة بكل أنواعها، ومشاركتهم في نشر الثقافة الصحيحة والسليمة لحفظها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:58 PM

إلزام 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة في الرياض

بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
620

ألزمت أمانة منطقة الرياض 6191 مطعماً وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة؛ بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي، وتعزيزاً للوعي السلوكي في تقدير النعمة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلزامي، وتحقيقاً لمبادئ استدامة الأطعمة وضمان حفظها، وبناء قاعدة صلبة تعزز من ترشيد استهلاك النعمة في جميع الأماكن ومنها المطاعم وقاعات وقصور الأفراح.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقّعت في وقت سابق اتفاقيّات مشتركة مع جمعية حفظ النعمة تضمنت إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعية؛ لما لها من إسهامات بارزة خلال الأعوام الماضية في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، والتعامل الصحيح مع فائض الأطعمة عبر إعادة تجهيزها بطرق صحية سليمة وتوزيعها على المستفيدين.

وثمّنت أمانة منطقة الرياض تعاون كل شرائح المجتمع الذين يعدّون شركاء بالمساهمة في جميع مشاريع حفظ النعمة بكل أنواعها، ومشاركتهم في نشر الثقافة الصحيحة والسليمة لحفظها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,197
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,557
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,202

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة