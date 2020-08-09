النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

خلال 6 أشهر.. قرابة الـ127 ألفًا للطوارئ و69 ألفًا للعيادات الخارجية

أفادت "صحة بيشة" بأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفيات بيشة الثمانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م، بلغ أكثر من "مليون وثلاثمائة ألف" مستفيد؛ حيث استفاد (126656) مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف؛ فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(69169) مراجعًا.

وأضافت أنه تم إجراء (708309) فحوص مخبرية، و(70148) فحصًا شعاعيًّا. و(2893) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية؛ فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (1610) عمليات جراحية، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (9777) مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز غسيل الكلى (12232) مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات القسطرة القلبية (118) مستفيدًا.

وزارة الصحة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات
سبق

أفادت "صحة بيشة" بأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفيات بيشة الثمانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م، بلغ أكثر من "مليون وثلاثمائة ألف" مستفيد؛ حيث استفاد (126656) مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف؛ فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(69169) مراجعًا.

وأضافت أنه تم إجراء (708309) فحوص مخبرية، و(70148) فحصًا شعاعيًّا. و(2893) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية؛ فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (1610) عمليات جراحية، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (9777) مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز غسيل الكلى (12232) مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات القسطرة القلبية (118) مستفيدًا.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:19 AM

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

خلال 6 أشهر.. قرابة الـ127 ألفًا للطوارئ و69 ألفًا للعيادات الخارجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
0
322

أفادت "صحة بيشة" بأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفيات بيشة الثمانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م، بلغ أكثر من "مليون وثلاثمائة ألف" مستفيد؛ حيث استفاد (126656) مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف؛ فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(69169) مراجعًا.

وأضافت أنه تم إجراء (708309) فحوص مخبرية، و(70148) فحصًا شعاعيًّا. و(2893) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية؛ فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (1610) عمليات جراحية، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (9777) مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز غسيل الكلى (12232) مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات القسطرة القلبية (118) مستفيدًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,202
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,020
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة