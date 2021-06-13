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فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673

سجلت خلال آخر 24 ساعة 6 إصابات بينها 4 في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.

وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.

وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.

وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.

وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:39 AM

فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673

سجلت خلال آخر 24 ساعة 6 إصابات بينها 4 في القدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.

وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.

وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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