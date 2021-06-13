أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.
فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673
سجلت خلال آخر 24 ساعة 6 إصابات بينها 4 في القدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673
سجلت خلال آخر 24 ساعة 6 إصابات بينها 4 في القدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.