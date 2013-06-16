حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لعدم فسحها وتسجيلها لدى الهيئة. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": نحذر من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لأنها غير مسجلة لدى #الغذاء_والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة.

"الغذاء والدواء" تحذر من منتجات المكملات الغذائية للعلامة "فوريفر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-16 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لعدم فسحها وتسجيلها لدى الهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": نحذر من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لأنها غير مسجلة لدى #الغذاء_والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 04:04 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من منتجات المكملات الغذائية للعلامة "فوريفر" قالت الهيئة: غير مسجلة لم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة





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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لعدم فسحها وتسجيلها لدى الهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": نحذر من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لأنها غير مسجلة لدى #الغذاء_والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة.