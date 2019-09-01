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ابتدائية زيد بن أسلم تنظم برنامجًا ثقافيًا لـ 83 طالبًا في الصف الأول

لإعدادهم للدراسة وتعريف أولياء أمورهم بتعليمات الحضور والانصراف

نظمت مدرسة زيد بن أسلم الابتدائية بمكة المكرمة بحي الخضراء لـ 83 طالبًا في الصف الأول الابتدائي برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا لتهيئتهم للعملية التعليمية.

وطالب قائد المدرسة فايز الحارثي أولياء الأمور التقيد بحضور الطلاب إلى المدرسة منذ وقت مبكر، والحرص على انتظارهم قبل موعد انصرافهم حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أن الطلاب منذ دخولهم إلى فناء المدرسة فهم محفوفون بالرعاية والاهتمام في كل الجوانب ليكونوا نواة مميزة للتعليم ستقود تنمية الوطن في المستقبل.

وأوضح رائد النشاط الطلابي بالمدرسة جمال المالكي" أن إدارة المدرسة أعدت برنامجًا لتهيئة الطلبة من أجل انخراطهم في الدراسة، مشيرًا إلى أن البرنامج متنوع ثقافيًا ومهاريًا وتحفيزيًا وكذلك تعريفي لأولياء الأمور بتعليمات الحضور والانصراف ومتابعة الدروس اليومية.

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ابتدائية زيد بن أسلم تنظم برنامجًا ثقافيًا لـ 83 طالبًا في الصف الأول
سبق

نظمت مدرسة زيد بن أسلم الابتدائية بمكة المكرمة بحي الخضراء لـ 83 طالبًا في الصف الأول الابتدائي برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا لتهيئتهم للعملية التعليمية.

وطالب قائد المدرسة فايز الحارثي أولياء الأمور التقيد بحضور الطلاب إلى المدرسة منذ وقت مبكر، والحرص على انتظارهم قبل موعد انصرافهم حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أن الطلاب منذ دخولهم إلى فناء المدرسة فهم محفوفون بالرعاية والاهتمام في كل الجوانب ليكونوا نواة مميزة للتعليم ستقود تنمية الوطن في المستقبل.

وأوضح رائد النشاط الطلابي بالمدرسة جمال المالكي" أن إدارة المدرسة أعدت برنامجًا لتهيئة الطلبة من أجل انخراطهم في الدراسة، مشيرًا إلى أن البرنامج متنوع ثقافيًا ومهاريًا وتحفيزيًا وكذلك تعريفي لأولياء الأمور بتعليمات الحضور والانصراف ومتابعة الدروس اليومية.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:16 PM

ابتدائية زيد بن أسلم تنظم برنامجًا ثقافيًا لـ 83 طالبًا في الصف الأول

لإعدادهم للدراسة وتعريف أولياء أمورهم بتعليمات الحضور والانصراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت مدرسة زيد بن أسلم الابتدائية بمكة المكرمة بحي الخضراء لـ 83 طالبًا في الصف الأول الابتدائي برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا لتهيئتهم للعملية التعليمية.

وطالب قائد المدرسة فايز الحارثي أولياء الأمور التقيد بحضور الطلاب إلى المدرسة منذ وقت مبكر، والحرص على انتظارهم قبل موعد انصرافهم حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أن الطلاب منذ دخولهم إلى فناء المدرسة فهم محفوفون بالرعاية والاهتمام في كل الجوانب ليكونوا نواة مميزة للتعليم ستقود تنمية الوطن في المستقبل.

وأوضح رائد النشاط الطلابي بالمدرسة جمال المالكي" أن إدارة المدرسة أعدت برنامجًا لتهيئة الطلبة من أجل انخراطهم في الدراسة، مشيرًا إلى أن البرنامج متنوع ثقافيًا ومهاريًا وتحفيزيًا وكذلك تعريفي لأولياء الأمور بتعليمات الحضور والانصراف ومتابعة الدروس اليومية.

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