"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 2945 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة (رحمهم الله).

وبلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.