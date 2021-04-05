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"تعليم ينبع" تكمل الاستعدادات لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"

بتهيئة كل السبل لأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بالمحافظة

أنهت إدارة تعليم ينبع استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بتعليم المحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 الموافق 18/ 4/ 2021.

وأوضح مدير "تعليم ينبع" سليم بن عبيان العطوي أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف ً على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العطوي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

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"تعليم ينبع" تكمل الاستعدادات لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"
سبق

أنهت إدارة تعليم ينبع استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بتعليم المحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 الموافق 18/ 4/ 2021.

وأوضح مدير "تعليم ينبع" سليم بن عبيان العطوي أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف ً على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العطوي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
04:20 PM

"تعليم ينبع" تكمل الاستعدادات لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"

بتهيئة كل السبل لأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أنهت إدارة تعليم ينبع استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ، بتهيئة كل السبل لأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بتعليم المحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بعد".

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 الموافق 18/ 4/ 2021.

وأوضح مدير "تعليم ينبع" سليم بن عبيان العطوي أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف ً على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

ووجّه "العطوي" قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

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