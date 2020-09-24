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المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في الإحتفال بيوم الوطن "90"

الفعاليات تضمنت مسابقات ثقافية وحركية والألغاز الشعبية

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، صباح أمس، بحضور مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده علي القباني، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفئات المشمولة بالرعاية داخل المركز مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونظمت بقية دور ومراكز الإيواء في مراكز تأهيل الإناث بحي الملز والقدس والدرعية والخرج وتأهيل الذكور بالدرعية ووادي الدواسر ودار التربية الاجتماعية للبنين وللبنات ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات، وكذلك مؤسسة رعاية الفتيات ودار المسنات بالرياض عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة تحت شعار "نعود بحذر".

واشتملت الفعاليات على العروض المرئية التي تحكي مراحل تطور المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر والقصائد الوطنية التي عبرت فيها الفئات المشمولة بالرعاية عن مشاعر الحب والانتماء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

وأقيمت المسابقات الثقافية والحركية والألغاز الشعبية والأناشيد الوطنية، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة على الفئات المشاركة في الفعاليات والكادر الوظيفي العامل معهم .

وقال "الحربي": هذه الفعاليات جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها أبناء الوطن من المشمولين برعاية الوزارة لوطنهم الغالي في ذكرى توحيده.

وأعرب عن سعادته بهذه المشاعر، مثمنًا ما تحظى به هذه الفئات من اهتمام وعناية خاصة من قبل القيادة.

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المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في الإحتفال بيوم الوطن "90"
سبق

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، صباح أمس، بحضور مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده علي القباني، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفئات المشمولة بالرعاية داخل المركز مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونظمت بقية دور ومراكز الإيواء في مراكز تأهيل الإناث بحي الملز والقدس والدرعية والخرج وتأهيل الذكور بالدرعية ووادي الدواسر ودار التربية الاجتماعية للبنين وللبنات ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات، وكذلك مؤسسة رعاية الفتيات ودار المسنات بالرياض عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة تحت شعار "نعود بحذر".

واشتملت الفعاليات على العروض المرئية التي تحكي مراحل تطور المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر والقصائد الوطنية التي عبرت فيها الفئات المشمولة بالرعاية عن مشاعر الحب والانتماء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

وأقيمت المسابقات الثقافية والحركية والألغاز الشعبية والأناشيد الوطنية، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة على الفئات المشاركة في الفعاليات والكادر الوظيفي العامل معهم .

وقال "الحربي": هذه الفعاليات جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها أبناء الوطن من المشمولين برعاية الوزارة لوطنهم الغالي في ذكرى توحيده.

وأعرب عن سعادته بهذه المشاعر، مثمنًا ما تحظى به هذه الفئات من اهتمام وعناية خاصة من قبل القيادة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
05:02 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
05:54 PM

المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في الإحتفال بيوم الوطن "90"

الفعاليات تضمنت مسابقات ثقافية وحركية والألغاز الشعبية

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منصور الشلاقي - الرياض
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نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، صباح أمس، بحضور مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده علي القباني، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفئات المشمولة بالرعاية داخل المركز مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونظمت بقية دور ومراكز الإيواء في مراكز تأهيل الإناث بحي الملز والقدس والدرعية والخرج وتأهيل الذكور بالدرعية ووادي الدواسر ودار التربية الاجتماعية للبنين وللبنات ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات، وكذلك مؤسسة رعاية الفتيات ودار المسنات بالرياض عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة تحت شعار "نعود بحذر".

واشتملت الفعاليات على العروض المرئية التي تحكي مراحل تطور المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر والقصائد الوطنية التي عبرت فيها الفئات المشمولة بالرعاية عن مشاعر الحب والانتماء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

وأقيمت المسابقات الثقافية والحركية والألغاز الشعبية والأناشيد الوطنية، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة على الفئات المشاركة في الفعاليات والكادر الوظيفي العامل معهم .

وقال "الحربي": هذه الفعاليات جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها أبناء الوطن من المشمولين برعاية الوزارة لوطنهم الغالي في ذكرى توحيده.

وأعرب عن سعادته بهذه المشاعر، مثمنًا ما تحظى به هذه الفئات من اهتمام وعناية خاصة من قبل القيادة.

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