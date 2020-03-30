النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تُطهّر 115 حديقة احترازيًا ووقائيًا لمواجهة "كورونا"

"الإدارة العامة للنظافة" تواصل خطتها في غسيل الأرصفة والحاويات

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت تعقيم وتطهير 115 حديقة بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما واصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخطط 7 بالشرائع بشرق مكة المكرمة في شارع إبراهيم خزامي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة مكة" تُطهّر 115 حديقة احترازيًا ووقائيًا لمواجهة "كورونا"
سبق

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت تعقيم وتطهير 115 حديقة بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما واصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخطط 7 بالشرائع بشرق مكة المكرمة في شارع إبراهيم خزامي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:11 AM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:25 AM

"أمانة مكة" تُطهّر 115 حديقة احترازيًا ووقائيًا لمواجهة "كورونا"

"الإدارة العامة للنظافة" تواصل خطتها في غسيل الأرصفة والحاويات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
345

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت تعقيم وتطهير 115 حديقة بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما واصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخطط 7 بالشرائع بشرق مكة المكرمة في شارع إبراهيم خزامي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة