انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة "تقنية المعلومات" لتحفيز المبتكرين

تمنح هواوي شهادات معتمدة للفائزين وتوفر لهم مزيداً من فرص التدريب

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، وذلك برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية تشن وي تشنغ، والرئيس لشركة هواوي السعودية اريك يانغ، بالإضافة إلى قيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتفصيلاً، تهدف المسابقة في نسختها الخامسة، إلى رعاية المواهب المحلية لقيادة مستقبل التقنية تماشياً مع رؤية 2030، وتحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات، وتسريع اندماجهم بالتقنية المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث تأتي دورة العام الحالي على ضوء الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية في المملكة، وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية الكفيلة باستمرار الخدمات العامة والأعمال.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الطلاب الجامعيين في الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر في المسابقة التي ستجرى افتراضياً، وتمنح هواوي شهادات معتمدة للفائزين في التصفيات الإقليمية، وتوفر لهم مزيداً من فرص التعلم والتدريب في المستقبل، بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية أخرى.

وقالت المديرة العامة لإدارة المعرفة الرقمية في الوزارة العنود الشويعر: "يسعدنا أن نتعاون مع هواوي للعام الرابع على التوالي في تنظيم البرامج الرائدة مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يسهم القطاع التقني في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة على المستوى العالمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن خلال التعاون مع شركة تقنية رائدة على المستوى العالمي، نواصل التزامنا بتمكين شبابنا وإعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المملكة للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي في المملكة".

من جانبه، قال ستيفن ليو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "لقد أصبحت المسابقة منصة لإطلاق العنان لمهارات المواهب السعودية والمنافسة على الصعيد الدولي.. كل هذه الجهود من شركة هواوي وشركائها ستدعم هذا القطاع الواعد في المملكة كأحد أهم القطاعات الرئيسة في رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في تنمية مواردها البشرية مما يسهم في رفد جهود التعليم والمبادرات الحكومية الجادة في مجال تمكين الجيل القادم من الشباب التقني الموهوب للمساهمة في تعزيز الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام، لتحقيق طموحاً أفقه عنان السماء".

وتُركز الدورات التدريبية وبرنامج المسابقة في العام الحالي على التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، تقدم أكثر من 8500 طالب من عدة كليات وجامعات من المملكة بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 6 مواهب سعودية في التصفيات النهائية لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، حيث حصد فريق المملكة فئة "الأداء المتميز".

ويمكن التسجيل في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية حتى 25 أكتوبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني: https://e.huawei.com/en/talent