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"مدني الباحة" تجدّد التحذير من أمطار تستمر حتى الأحد المقبل

دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة بدخول المناطق المنخفضة

حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ من حالة جوية ماطرة رعدية متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال "الغامدي": بداية الإنذار الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/٢٥، ونهايته الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧.

وأضاف: نظراً لما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية، يجب على المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، ونؤكّد ضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

وأضاف "الغامدي": التنبيه يشمل "الباحة - المخواة - المندق - بلجرشي - قلوة".

مدني الباحة أمطار حالة الطقس الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تجدّد التحذير من أمطار تستمر حتى الأحد المقبل
سبق

حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ من حالة جوية ماطرة رعدية متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال "الغامدي": بداية الإنذار الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/٢٥، ونهايته الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧.

وأضاف: نظراً لما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية، يجب على المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، ونؤكّد ضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

وأضاف "الغامدي": التنبيه يشمل "الباحة - المخواة - المندق - بلجرشي - قلوة".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:01 PM

"مدني الباحة" تجدّد التحذير من أمطار تستمر حتى الأحد المقبل

دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة بدخول المناطق المنخفضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ من حالة جوية ماطرة رعدية متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال "الغامدي": بداية الإنذار الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/٢٥، ونهايته الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧.

وأضاف: نظراً لما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية، يجب على المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، ونؤكّد ضرورة مراقبة الأطفال من قِبل ذويهم في أثناء التنزه في تلك المواقع.

وأضاف "الغامدي": التنبيه يشمل "الباحة - المخواة - المندق - بلجرشي - قلوة".

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