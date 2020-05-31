كأول دولة في القارة العجوز.. المجر تسمح للمشجعين بدخول الملاعب

بشرط الإبقاء والحفاظ على الصفوف الفارغة

مع استئناف الدوري المحلي نشاطه في نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، يعود المشجعون في المجر إلى ملاعب كرة القدم، لتصبح الدولة الأولى في أوروبا التي تتيح حضور الجمهور.



وأعلن الاتحاد المجري للعبة أنه سيسمح بحضور الجماهير إلى الملاعب للمرة الأولى منذ مارس، شرط إبقاء صف فارغ بين المشجعين، وأن تبقى ثلاثة مقاعد شاغرة بين كل شخص وآخر.



وباتت المجر أول دولة في القارة العجوز تتيح دخول المشجعين بعد فترة التوقف بسبب "كوفيد-19"، علمًا بأن دولًا أوروبية أخرى تعتزم القيام بذلك مع استئناف نشاطها الشهر المقبل.