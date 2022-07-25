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"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر

للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.

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"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر
سبق

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:41 PM

"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر

للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
9,239

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.

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