"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر
للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.
"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-07-23
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:41 PM
"الغذاء والدواء" تلزم معلنتَيْن من "مشاهير التواصل" بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر
للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات.
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إلزام معلنتَيْن من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر للادعاءات غير المقبولة، حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل". مؤكدة استدعاء المعلنتَيْن لاستكمال الإجراءات.