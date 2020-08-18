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‎هيئة النقل تعلن صرف مخصصات دعم السعوديين العاملين في توجيه المركبات

لمساعدتهم على تحمل أعباء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لمنع تفشي كورونا

أعلنت الهيئة العامة للنقل البدء بصرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة.

وأوضحت أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء 19 أغسطس 2020م، الموافق 29 ذو الحجة 1441هـ.

وذكر نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين يبدؤون في تسلم مخصصاتهم يوم غدٍ، حيث تستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفاد "الطاسان"، أن المستحقين كافة هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس الذي أثر في هذا النشاط.

وأكد نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري، أن هذه المبادرة الإنسانية شملت السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات الذين تنطبق عليهم اشتراطات الدعم، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التقديم وكذلك الاستعلام عن سير الطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.tga.gov.sa.

الهيئة العامة للنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‎هيئة النقل تعلن صرف مخصصات دعم السعوديين العاملين في توجيه المركبات
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل البدء بصرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة.

وأوضحت أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء 19 أغسطس 2020م، الموافق 29 ذو الحجة 1441هـ.

وذكر نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين يبدؤون في تسلم مخصصاتهم يوم غدٍ، حيث تستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفاد "الطاسان"، أن المستحقين كافة هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس الذي أثر في هذا النشاط.

وأكد نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري، أن هذه المبادرة الإنسانية شملت السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات الذين تنطبق عليهم اشتراطات الدعم، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التقديم وكذلك الاستعلام عن سير الطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.tga.gov.sa.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
01:56 PM

‎هيئة النقل تعلن صرف مخصصات دعم السعوديين العاملين في توجيه المركبات

لمساعدتهم على تحمل أعباء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لمنع تفشي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للنقل البدء بصرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة.

وأوضحت أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء 19 أغسطس 2020م، الموافق 29 ذو الحجة 1441هـ.

وذكر نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين يبدؤون في تسلم مخصصاتهم يوم غدٍ، حيث تستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفاد "الطاسان"، أن المستحقين كافة هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس الذي أثر في هذا النشاط.

وأكد نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري، أن هذه المبادرة الإنسانية شملت السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات الذين تنطبق عليهم اشتراطات الدعم، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التقديم وكذلك الاستعلام عن سير الطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.tga.gov.sa.

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