تراجع ملحوظ للدولار وارتفاع للذهب مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض

خاصة أمام العملات الآسيوية لتوقعات تبني نبرة أقل حدة تجاه سياسة التجارة

ألقت تأثيرات الانتخابات الأمريكية بظلالها على الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم، وتبدو تأثيراتها أكثر وضوحًا على أسعار النفط وأسواق المال، وعلى الدولار الأمريكي أيضًا، الذي تراجع أمام عملات، وتقدم على عملات أخرى.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مقابل اليوان الصيني، وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر فأكثر من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة.

غير أن الدولار ارتفع أمام عملات أخرى؛ إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة، بحسب "رويترز".

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة، تُضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول، التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلًا مكاسبه في الفترة الأخيرة؛ إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال؛ رهانًا على فوز بايدن.

وارتفعت أيضًا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنغيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأمريكية.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 93.350، بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1736 دولار اليوم الخميس، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.25% ووصل إلى 1.2960 دولارًا، كما تراجع مقابل اليورو 0.33% إلى 90.55 بنسًا.

ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على الدولار أمام الين الياباني فسجل الأخير 104.33 مقابل الدولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في نطاق محدود، اليوم الخميس؛ إذ أبدى المستثمرون تفاؤلًا مشوبًا بالحذر بشأن تفوق جو بايدن على منافسه ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري؛ على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز كبيرة؛ نظرًا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطًا ضد التضخم وتدهور العملة.

وبحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1909.41 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1909.80 دولارًا.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة؛ فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير، ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 24.23 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 874.98 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2302.67 دولارًا للأونصة.