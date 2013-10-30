بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.