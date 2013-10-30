النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.

فيروس كورونا الجديد المغرب

الرئيسية/ محطات

اعلان
بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب
سبق

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
09:31 PM

بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
223

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,843

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة