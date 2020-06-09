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البحرين تعلن تسجيل 314 إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606 حالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 280 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606، وتسجيل 314 حالة قائمة جديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 68 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5084 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5097 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تعلن تسجيل 314 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 280 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606، وتسجيل 314 حالة قائمة جديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 68 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5084 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5097 حالة قائمة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:52 AM

البحرين تعلن تسجيل 314 إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 280 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606، وتسجيل 314 حالة قائمة جديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 68 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5084 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5097 حالة قائمة.

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