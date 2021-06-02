شراكة مجتمعية لإنشاء أول بيت لـ "منتصف الطريق" بالطائف

في إطار التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لتأهيل المتعافين من الإدمان

نجحت الشؤون الصحية بالطائف في عقد شراكة مجتمعية لإنشاء بيت "منتصف الطريق" لرعاية وتأهيل المرضى المتعافين من الإدمان، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية، حيث تم التبرع بمبنى ضخم من قِبل مركز" قويم لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان"، فيما سيقوم "وقف داركم للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى" بعمليات التأثيث الكامل للمبنى.

وقّع مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، عقد الشراكة الثلاثي في مقر مستشفى الصحة النفسية من خلال ممثل مركز قويم فيصل بن عبدالله المطوع، وممثل وقف داركم ملاك محمد باعيسى، استعداداً للبدء بهذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في التعامل مع المتعافين من الإدمان الذين سيستكملون خطتهم العلاجية في بيت "منتصف الطريق" بعد العلاج المرحلي في المستشفى.

وتضمن عقد الشراكة التزام الشؤون الصحية بتشغيل البيت، وتوفير الخدمات اللوجستية والتغذية للمستفيدين، وتوفير الطواقم الطبية والإدارية، والتشغيل والصيانة، وتنفيذ برنامج قويم لتأهيل المستفيدين.

واستعدت الجهة المتبرعة بالمبنى لأن تكون فترة التبرع لمدة ثلاث سنوات، مع تزويد العاملين على البرنامج بالحقائب التدريبية الخاصة بالبرنامج والتدريب عليها، إضافة إلى المشاركة في الاستشارات وتنفيذ البرامج التأهيلية بالمركز، فيما استعدت الجهة المتبرعة بالتأثيث للقيام بجميع عمليات التأثيث اللازمة وتوظيف 3 موظفين من برنامج "قويم" لمدة سنة لتدريب وتأهيل العاملين بالبيت، وتجهيز الفناء الخارجي للمبنى كملاعب رياضية للمستفيدين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، إن هذه الشراكة من الشراكات المهمة في صحة الطائف، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات مختلفة للمستفيدين بعد تلقيهم العلاج المرحلي في المستشفى, حيث سيكون "منتصف الطريق" هو الجسر بين المستشفى والمنزل، والعودة الى الحياة الطبيعية لما بعد الإدمان، معرباً عن شكره وتقديره للشركاء الذين أسهموا في بلورة هذا الأمر الى واقع من خلال هذه الشراكة الثلاثية، مؤكداً وجود تكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي والقطاع غير الربحي في إطار رؤية 2030.

حضر عقد الشراكة مدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، وعدد من قيادات المستشفى.