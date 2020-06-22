فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 42.04 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.63% إلى 39.50 دولارًا للبرميل.

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تَضرر جراء تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

انخفاض في أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-22 انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تَضرر جراء تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا. ووفق "رويترز" بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.63% إلى 39.50 دولارًا للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 42.04 دولارًا للبرميل.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 10:17 AM

انخفاض في أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام





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انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تَضرر جراء تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.63% إلى 39.50 دولارًا للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 42.04 دولارًا للبرميل.