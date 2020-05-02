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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

إيران تعلن تسجيل 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي ارتفع لـ 96448  حالة والوفيات 6156

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تعلن تسجيل 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:28 PM

إيران تعلن تسجيل 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي ارتفع لـ 96448  حالة والوفيات 6156

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.

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