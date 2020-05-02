إيران تعلن تسجيل 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.
وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.
وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.
وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6156 حالة وفاة.
وقالت الوزارة إن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 96448 حالة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.