7 إجراءات سرية تتم قبل الإقلاع لا يعرفها إلا الطيارون.. تعرّف عليها

أهمها الفحص الأمني وحالة الطائرة

الكثير من ركاب الطائرات والمسافرين في المطارات لا يعرفون الكثير عن الإجراءات التي تحدث وهم جالسون ينتظرون السماح بركوب الطائرة التي تُقِلهم إلى وجهتهم، ولا يعلم الكثيرون أن هناك إجراءات تتم أثناء هذه الفترة التي من الممكن أن تأخذ أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات حسب حجم الطائرة، وإليك 7 إجراءات سرية يقوم بها قائد الطائرة وطاقم الضيافة والملاحون.

1- يصل قائد الطائرة وطاقم القيادة قبل إقلاع الرحلة بما لا يقل عن ساعتين إلى مركز العمليات بمطار الإقلاع؛ لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة.

2- يعتمد طاقم القيادة خطة الرحلة وخط سيرها التي يعرفها المراقب الجوي.

3- من الإجراءات الهامة للغاية اعتماد النشرة الملاحية، وهي التي تتسبب في تأخير الرحلات بسبب الطقس أو الأعطال، أو غيرها من الأسباب التي تعيق هبوط وإقلاع الطائرة، يقرره قائد الطائرة.

4- معاينة واقعية للطائرة وفحصها ومراجعة أعمال الصيانة.

5- توقيع أو عدم توقيع استمارة الطائرة وقبول الطيران، وهنا من الممكن أن يرفض قائد الطائرة الإقلاع بسبب زيادة حمولة الطائرة أو ظهور عطل مثلًا؛ ومن هنا ربما تتأخر الرحلة.

6- مراجعة الفحص الأمني النهائي.

7- إعطاء الإذن بصعود الركاب وخروج الطواقم الأرضية من الطائرة استعدادًا للإقلاع.