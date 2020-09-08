النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 إجراءات سرية تتم قبل الإقلاع لا يعرفها إلا الطيارون.. تعرّف عليها

أهمها الفحص الأمني وحالة الطائرة

الكثير من ركاب الطائرات والمسافرين في المطارات لا يعرفون الكثير عن الإجراءات التي تحدث وهم جالسون ينتظرون السماح بركوب الطائرة التي تُقِلهم إلى وجهتهم، ولا يعلم الكثيرون أن هناك إجراءات تتم أثناء هذه الفترة التي من الممكن أن تأخذ أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات حسب حجم الطائرة، وإليك 7 إجراءات سرية يقوم بها قائد الطائرة وطاقم الضيافة والملاحون.

1- يصل قائد الطائرة وطاقم القيادة قبل إقلاع الرحلة بما لا يقل عن ساعتين إلى مركز العمليات بمطار الإقلاع؛ لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة.

2- يعتمد طاقم القيادة خطة الرحلة وخط سيرها التي يعرفها المراقب الجوي.

3- من الإجراءات الهامة للغاية اعتماد النشرة الملاحية، وهي التي تتسبب في تأخير الرحلات بسبب الطقس أو الأعطال، أو غيرها من الأسباب التي تعيق هبوط وإقلاع الطائرة، يقرره قائد الطائرة.

4- معاينة واقعية للطائرة وفحصها ومراجعة أعمال الصيانة.

5- توقيع أو عدم توقيع استمارة الطائرة وقبول الطيران، وهنا من الممكن أن يرفض قائد الطائرة الإقلاع بسبب زيادة حمولة الطائرة أو ظهور عطل مثلًا؛ ومن هنا ربما تتأخر الرحلة.

6- مراجعة الفحص الأمني النهائي.

7- إعطاء الإذن بصعود الركاب وخروج الطواقم الأرضية من الطائرة استعدادًا للإقلاع.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
7 إجراءات سرية تتم قبل الإقلاع لا يعرفها إلا الطيارون.. تعرّف عليها
سبق

الكثير من ركاب الطائرات والمسافرين في المطارات لا يعرفون الكثير عن الإجراءات التي تحدث وهم جالسون ينتظرون السماح بركوب الطائرة التي تُقِلهم إلى وجهتهم، ولا يعلم الكثيرون أن هناك إجراءات تتم أثناء هذه الفترة التي من الممكن أن تأخذ أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات حسب حجم الطائرة، وإليك 7 إجراءات سرية يقوم بها قائد الطائرة وطاقم الضيافة والملاحون.

1- يصل قائد الطائرة وطاقم القيادة قبل إقلاع الرحلة بما لا يقل عن ساعتين إلى مركز العمليات بمطار الإقلاع؛ لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة.

2- يعتمد طاقم القيادة خطة الرحلة وخط سيرها التي يعرفها المراقب الجوي.

3- من الإجراءات الهامة للغاية اعتماد النشرة الملاحية، وهي التي تتسبب في تأخير الرحلات بسبب الطقس أو الأعطال، أو غيرها من الأسباب التي تعيق هبوط وإقلاع الطائرة، يقرره قائد الطائرة.

4- معاينة واقعية للطائرة وفحصها ومراجعة أعمال الصيانة.

5- توقيع أو عدم توقيع استمارة الطائرة وقبول الطيران، وهنا من الممكن أن يرفض قائد الطائرة الإقلاع بسبب زيادة حمولة الطائرة أو ظهور عطل مثلًا؛ ومن هنا ربما تتأخر الرحلة.

6- مراجعة الفحص الأمني النهائي.

7- إعطاء الإذن بصعود الركاب وخروج الطواقم الأرضية من الطائرة استعدادًا للإقلاع.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:10 PM

7 إجراءات سرية تتم قبل الإقلاع لا يعرفها إلا الطيارون.. تعرّف عليها

أهمها الفحص الأمني وحالة الطائرة

A A A
خالد خليل - الرياض
2
499

الكثير من ركاب الطائرات والمسافرين في المطارات لا يعرفون الكثير عن الإجراءات التي تحدث وهم جالسون ينتظرون السماح بركوب الطائرة التي تُقِلهم إلى وجهتهم، ولا يعلم الكثيرون أن هناك إجراءات تتم أثناء هذه الفترة التي من الممكن أن تأخذ أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات حسب حجم الطائرة، وإليك 7 إجراءات سرية يقوم بها قائد الطائرة وطاقم الضيافة والملاحون.

1- يصل قائد الطائرة وطاقم القيادة قبل إقلاع الرحلة بما لا يقل عن ساعتين إلى مركز العمليات بمطار الإقلاع؛ لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة.

2- يعتمد طاقم القيادة خطة الرحلة وخط سيرها التي يعرفها المراقب الجوي.

3- من الإجراءات الهامة للغاية اعتماد النشرة الملاحية، وهي التي تتسبب في تأخير الرحلات بسبب الطقس أو الأعطال، أو غيرها من الأسباب التي تعيق هبوط وإقلاع الطائرة، يقرره قائد الطائرة.

4- معاينة واقعية للطائرة وفحصها ومراجعة أعمال الصيانة.

5- توقيع أو عدم توقيع استمارة الطائرة وقبول الطيران، وهنا من الممكن أن يرفض قائد الطائرة الإقلاع بسبب زيادة حمولة الطائرة أو ظهور عطل مثلًا؛ ومن هنا ربما تتأخر الرحلة.

6- مراجعة الفحص الأمني النهائي.

7- إعطاء الإذن بصعود الركاب وخروج الطواقم الأرضية من الطائرة استعدادًا للإقلاع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,748
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,776
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,366

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة