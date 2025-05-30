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في منظر مخيف .. شاهد لحظة وصول موجة غبار إلى جازان عصرًا

مصحوبة برياح قوية .. دفعت الجهات المعنية إلى استنفار كافة طواقمها

هبّت عصر اليوم موجة غبار على وسط مدينة جازان، مصحوبة برياح قوية؛ مما جعل الغبار والأتربة تتصاعد من الأرض إلى سماء المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار كافة الفرق الأمنية بالمنطقة.

من جهة أخرى شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط الأمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنية السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في منظر مخيف .. شاهد لحظة وصول موجة غبار إلى جازان عصرًا
سبق

هبّت عصر اليوم موجة غبار على وسط مدينة جازان، مصحوبة برياح قوية؛ مما جعل الغبار والأتربة تتصاعد من الأرض إلى سماء المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار كافة الفرق الأمنية بالمنطقة.

من جهة أخرى شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط الأمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنية السلامة للجميع.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:12 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:44 PM

في منظر مخيف .. شاهد لحظة وصول موجة غبار إلى جازان عصرًا

مصحوبة برياح قوية .. دفعت الجهات المعنية إلى استنفار كافة طواقمها

A A A
فهد كاملي - جازان
1
3,273

هبّت عصر اليوم موجة غبار على وسط مدينة جازان، مصحوبة برياح قوية؛ مما جعل الغبار والأتربة تتصاعد من الأرض إلى سماء المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار كافة الفرق الأمنية بالمنطقة.

من جهة أخرى شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط الأمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنية السلامة للجميع.

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