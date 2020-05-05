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"أمانة جدة" تطلق مبادرة لمكافحة كورونا بتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي

ضمن جهودها لمكافحة الجائحة والمساهمة في الحد من انتشارها

أطلقت أمانة محافظة جدة بالشراكة المجتمعية مع جسارة "المركز الافتراضي للابتكار"، مبادرة تحدي فيروس كورونا التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي.

وأوضحت مديرة عام خدمة العملاء بالأمانة رشا بنت عبدالله باهيثم؛ أن مبادرة تحدي فيروس كورونا تأتي ضمن جهود الأمانة المكثفة لمكافحة الجائحة، والمساهمة في الحد من انتشارها من خلال تشجيع المشاركة في المبادرة بأفكار إبداعية لحل أبرز التحديات التي تواجه أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية في المرافق العامة والأحياء العشوائية.

وأبانت باهيثم؛ أن المبادرة استقبلت حتى الآن أكثر من ستين فكرة منذ بداية استقبال المشاركات في ٣٠ أبريل، لافتةً النظر إلى يوم الـ 10 من مايو الجاري، الذي ستتوقف فيه الأمانة من استقبال الأفكار الجديدة في هذا الخصوص، لتبدأ بمرحلة تنفيذ المبادرة، معربة عن شكر أمانة جدة لكل من تفاعل مع مبادرة "تحدي فيروس كورونا" التي يتطلع القائمون عليها تحقيقها النتائج المرجوة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تطلق مبادرة لمكافحة كورونا بتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي
سبق

أطلقت أمانة محافظة جدة بالشراكة المجتمعية مع جسارة "المركز الافتراضي للابتكار"، مبادرة تحدي فيروس كورونا التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي.

وأوضحت مديرة عام خدمة العملاء بالأمانة رشا بنت عبدالله باهيثم؛ أن مبادرة تحدي فيروس كورونا تأتي ضمن جهود الأمانة المكثفة لمكافحة الجائحة، والمساهمة في الحد من انتشارها من خلال تشجيع المشاركة في المبادرة بأفكار إبداعية لحل أبرز التحديات التي تواجه أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية في المرافق العامة والأحياء العشوائية.

وأبانت باهيثم؛ أن المبادرة استقبلت حتى الآن أكثر من ستين فكرة منذ بداية استقبال المشاركات في ٣٠ أبريل، لافتةً النظر إلى يوم الـ 10 من مايو الجاري، الذي ستتوقف فيه الأمانة من استقبال الأفكار الجديدة في هذا الخصوص، لتبدأ بمرحلة تنفيذ المبادرة، معربة عن شكر أمانة جدة لكل من تفاعل مع مبادرة "تحدي فيروس كورونا" التي يتطلع القائمون عليها تحقيقها النتائج المرجوة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:54 AM

"أمانة جدة" تطلق مبادرة لمكافحة كورونا بتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي

ضمن جهودها لمكافحة الجائحة والمساهمة في الحد من انتشارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت أمانة محافظة جدة بالشراكة المجتمعية مع جسارة "المركز الافتراضي للابتكار"، مبادرة تحدي فيروس كورونا التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي.

وأوضحت مديرة عام خدمة العملاء بالأمانة رشا بنت عبدالله باهيثم؛ أن مبادرة تحدي فيروس كورونا تأتي ضمن جهود الأمانة المكثفة لمكافحة الجائحة، والمساهمة في الحد من انتشارها من خلال تشجيع المشاركة في المبادرة بأفكار إبداعية لحل أبرز التحديات التي تواجه أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية في المرافق العامة والأحياء العشوائية.

وأبانت باهيثم؛ أن المبادرة استقبلت حتى الآن أكثر من ستين فكرة منذ بداية استقبال المشاركات في ٣٠ أبريل، لافتةً النظر إلى يوم الـ 10 من مايو الجاري، الذي ستتوقف فيه الأمانة من استقبال الأفكار الجديدة في هذا الخصوص، لتبدأ بمرحلة تنفيذ المبادرة، معربة عن شكر أمانة جدة لكل من تفاعل مع مبادرة "تحدي فيروس كورونا" التي يتطلع القائمون عليها تحقيقها النتائج المرجوة.

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