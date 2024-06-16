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"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة"

لتشكيلها خطورة على مرتادي الطرق:

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وخصصت الأمانة فرقًا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

بلدية الشرائع

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"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة"
سبق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وخصصت الأمانة فرقًا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:21 PM

"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة"

لتشكيلها خطورة على مرتادي الطرق:

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,492

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وخصصت الأمانة فرقًا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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