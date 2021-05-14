"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب
الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف
كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.
وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.
فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-14
كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.
وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:15 PM
"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب
الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف
كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.
وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.