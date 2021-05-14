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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف

كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.

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"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب
سبق

كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:15 PM

"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.

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