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بالصور.. أمير مكة يكرّم الفائزين بجائزة "خطنا من تراثنا"

أعلن عن رفع قيمتها إلى نصف مليون ريال

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل عن مضاعفة قيمة جائزة "خطنا من تراثنا" لتصبح قرابة نصف مليون ريال، وذلك خلال تتويج الفائزين بالجائزة.

وكرم "الفيصل" الفائزين بجائزة المسابقة التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية وشارك فيها أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط، وهي: الديواني، والنسخ، والثلث، والتشكيلي، توحدت مواضيعها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الحفل زار "الفيصل" المعرض المصاحب والذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي ثم سلم الجوائز للفائزين التسعة الأوائل؛ وهم عبدالرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي في فرع خط الثلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبداللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني.

خالد الفيصل خطنا من تراثنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمير مكة يكرّم الفائزين بجائزة "خطنا من تراثنا"
سبق

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل عن مضاعفة قيمة جائزة "خطنا من تراثنا" لتصبح قرابة نصف مليون ريال، وذلك خلال تتويج الفائزين بالجائزة.

وكرم "الفيصل" الفائزين بجائزة المسابقة التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية وشارك فيها أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط، وهي: الديواني، والنسخ، والثلث، والتشكيلي، توحدت مواضيعها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الحفل زار "الفيصل" المعرض المصاحب والذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي ثم سلم الجوائز للفائزين التسعة الأوائل؛ وهم عبدالرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي في فرع خط الثلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبداللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:47 PM

بالصور.. أمير مكة يكرّم الفائزين بجائزة "خطنا من تراثنا"

أعلن عن رفع قيمتها إلى نصف مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل عن مضاعفة قيمة جائزة "خطنا من تراثنا" لتصبح قرابة نصف مليون ريال، وذلك خلال تتويج الفائزين بالجائزة.

وكرم "الفيصل" الفائزين بجائزة المسابقة التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية وشارك فيها أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط، وهي: الديواني، والنسخ، والثلث، والتشكيلي، توحدت مواضيعها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الحفل زار "الفيصل" المعرض المصاحب والذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي ثم سلم الجوائز للفائزين التسعة الأوائل؛ وهم عبدالرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي في فرع خط الثلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبداللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني.

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