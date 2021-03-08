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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

بيان رسمي: أجريا الفحص والنتيجة إيجابية

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

رئيس النظام السوري بشار الأسد

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إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
سبق

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
03:30 PM

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

بيان رسمي: أجريا الفحص والنتيجة إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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