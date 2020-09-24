وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.

وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني".

هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-24 هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني". وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:35 PM

وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90 أكد مواصلة البناء على أسس الصداقة بين البلدين





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هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني".

وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.