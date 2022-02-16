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"الصحة": تأهيل 120 ممارسًا صحيًّا في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية

بهدف بناء قدرات من الكفاءات الطبية تستطيع أن تعمل في المستشفيات

نفّذت وزارة الصحة اليوم، دورة علمية متخصصة ومعتمدة لتدريب وتأهيل 120 ممارسًا صحيًّا من الفئات التالية: (الأطباء، التمريض، الصيادلة)؛ وذلك ضمن برنامج تطوير أساليب الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم للممارسين الصحيين الثاني.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات من الكفاءات الطبية، تستطيع أن تعمل في المستشفيات لنشر الوعي وتحسين مخرجات الوقاية من الخثرات الوريدية لجميع المرضى المنومين، كما يُعـد رافدًا مهمًّا لدعم تحقيق هدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية؛ نظرًا لأن مخرجات البرنامج تساعد في رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية الطبية عند الأطباء؛ وبالتالي خفض نسبة الإصابة بالخثرات الوريدية؛ مما ينعكس إيجابًا على تخفيف المضاعفات الطبية بسبب الإجراءات الطبية أثناء تنويم المريض، وكذلك خفض مدة بقاء المريض داخل المستشفى؛ وهو ما يسهم -بإذن الله- في حماية المرضى وخفض الأعباء المالية للتكلفة العلاجية.

يُذكر أن اللجنة العلمية للبرنامج قامت -بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبمشاركة مختصين دوليين- بإعداد المحتوى العلمي الذي يتوافق مع أهداف الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم.

وزارة الصحة برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تأهيل 120 ممارسًا صحيًّا في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية
سبق

نفّذت وزارة الصحة اليوم، دورة علمية متخصصة ومعتمدة لتدريب وتأهيل 120 ممارسًا صحيًّا من الفئات التالية: (الأطباء، التمريض، الصيادلة)؛ وذلك ضمن برنامج تطوير أساليب الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم للممارسين الصحيين الثاني.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات من الكفاءات الطبية، تستطيع أن تعمل في المستشفيات لنشر الوعي وتحسين مخرجات الوقاية من الخثرات الوريدية لجميع المرضى المنومين، كما يُعـد رافدًا مهمًّا لدعم تحقيق هدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية؛ نظرًا لأن مخرجات البرنامج تساعد في رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية الطبية عند الأطباء؛ وبالتالي خفض نسبة الإصابة بالخثرات الوريدية؛ مما ينعكس إيجابًا على تخفيف المضاعفات الطبية بسبب الإجراءات الطبية أثناء تنويم المريض، وكذلك خفض مدة بقاء المريض داخل المستشفى؛ وهو ما يسهم -بإذن الله- في حماية المرضى وخفض الأعباء المالية للتكلفة العلاجية.

يُذكر أن اللجنة العلمية للبرنامج قامت -بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبمشاركة مختصين دوليين- بإعداد المحتوى العلمي الذي يتوافق مع أهداف الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
01:20 PM

"الصحة": تأهيل 120 ممارسًا صحيًّا في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية

بهدف بناء قدرات من الكفاءات الطبية تستطيع أن تعمل في المستشفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصحة اليوم، دورة علمية متخصصة ومعتمدة لتدريب وتأهيل 120 ممارسًا صحيًّا من الفئات التالية: (الأطباء، التمريض، الصيادلة)؛ وذلك ضمن برنامج تطوير أساليب الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم للممارسين الصحيين الثاني.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات من الكفاءات الطبية، تستطيع أن تعمل في المستشفيات لنشر الوعي وتحسين مخرجات الوقاية من الخثرات الوريدية لجميع المرضى المنومين، كما يُعـد رافدًا مهمًّا لدعم تحقيق هدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية؛ نظرًا لأن مخرجات البرنامج تساعد في رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية الطبية عند الأطباء؛ وبالتالي خفض نسبة الإصابة بالخثرات الوريدية؛ مما ينعكس إيجابًا على تخفيف المضاعفات الطبية بسبب الإجراءات الطبية أثناء تنويم المريض، وكذلك خفض مدة بقاء المريض داخل المستشفى؛ وهو ما يسهم -بإذن الله- في حماية المرضى وخفض الأعباء المالية للتكلفة العلاجية.

يُذكر أن اللجنة العلمية للبرنامج قامت -بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبمشاركة مختصين دوليين- بإعداد المحتوى العلمي الذي يتوافق مع أهداف الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم.

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