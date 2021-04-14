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لم تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" وتحذّر.. كوريا الشمالية لسكانها: إياكم والتراخي!

"رودونغ شينمون": من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة

حذّرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من مخالفة المبادئ التوجيهية في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية، أن من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة، محذرة من التراخي مع الارتياح من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن.

وأكدت أن السلطات الصحية لا ينبغي لها التسامح مع تراخي المواطنين في ظل الحجر الصحي من أجل حماية الكوريين.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الصحيفة أن البلاد لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، غير أن بعض المواطنين والعمال يتراخون في إجراءات التأهب ضد الجائحة العالمية، ولا يتبعون الإرشادات التي تفرضها الدولة للحد من تفشي الوباء، ودعت مجددًا إلى الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية تحت أي ظرف من الظروف.

ونشرت الصحيفة، تقارير حول عمليات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا؛ في محاولة لتشجيع الكوريين على الالتزام بالتدابير المعنية.

وجاءت التدابير لمكافحة الوباء أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذي رأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم السبت الماضي.

كوريا الشمالية فيروس كورونا الجديد

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لم تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" وتحذّر.. كوريا الشمالية لسكانها: إياكم والتراخي!
سبق

حذّرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من مخالفة المبادئ التوجيهية في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية، أن من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة، محذرة من التراخي مع الارتياح من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن.

وأكدت أن السلطات الصحية لا ينبغي لها التسامح مع تراخي المواطنين في ظل الحجر الصحي من أجل حماية الكوريين.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الصحيفة أن البلاد لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، غير أن بعض المواطنين والعمال يتراخون في إجراءات التأهب ضد الجائحة العالمية، ولا يتبعون الإرشادات التي تفرضها الدولة للحد من تفشي الوباء، ودعت مجددًا إلى الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية تحت أي ظرف من الظروف.

ونشرت الصحيفة، تقارير حول عمليات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا؛ في محاولة لتشجيع الكوريين على الالتزام بالتدابير المعنية.

وجاءت التدابير لمكافحة الوباء أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذي رأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم السبت الماضي.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:53 AM

لم تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" وتحذّر.. كوريا الشمالية لسكانها: إياكم والتراخي!

"رودونغ شينمون": من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من مخالفة المبادئ التوجيهية في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية، أن من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة، محذرة من التراخي مع الارتياح من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن.

وأكدت أن السلطات الصحية لا ينبغي لها التسامح مع تراخي المواطنين في ظل الحجر الصحي من أجل حماية الكوريين.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الصحيفة أن البلاد لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، غير أن بعض المواطنين والعمال يتراخون في إجراءات التأهب ضد الجائحة العالمية، ولا يتبعون الإرشادات التي تفرضها الدولة للحد من تفشي الوباء، ودعت مجددًا إلى الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية تحت أي ظرف من الظروف.

ونشرت الصحيفة، تقارير حول عمليات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا؛ في محاولة لتشجيع الكوريين على الالتزام بالتدابير المعنية.

وجاءت التدابير لمكافحة الوباء أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذي رأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم السبت الماضي.

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