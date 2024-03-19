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دم المتعافين من "كورونا" مطلوب لمنظمة أمريكية.. تعرف على السبب

شركات أدوية في فرنسا وأستراليا والصين تبحث عن علاج مناسب للفيروس

تبحث منظمة الصحة الوطنية الأمريكية عن متطوعين تعافوا من فيروس كورونا والذي قتل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم، فيما تجاوزت الإصابات الـ200 ألف للتبرع بالدم من أجل إجراء دراسات على جهازهم المناعي وفهم وتحديد الاستجابة المناعية لديهم.

يشار إلى أن مسؤولين في الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أن أول تجربة سريرية لاختبار الأدوية التجريبية المضادة لفيروسات "جيليد ساينس إنك "، "ريديزيفير"، على المرضى المصابين بالمستشفى مع فيروس كورونا قد بدأت بالفعل.

وكان المشارك الأول في التجربة لشخص أمريكي تم إعادته إلى وطنه بعد الحجر الصحي على متن السفينة الماسية Princess Princess وتجري الدراسة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها، وذلك وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة NIH.

ووفقاً لتقرير فإنه تم تصميم عقار "ريديزيفير" Remdesivir في الأصل لعلاج الإيبولا، ولكن كان أداؤه ضعيفاً ضد هذا الفيروس، ولكنه أظهر نتائج واعدة لعلاج فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك في حالة المريض في الولايات المتحدة، والذي تحسنت أعراضه بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة من أول جرعة له.

وقال الدكتور أندريه خليل، الذي يشرف على التجربة السريرية، إنه يتوقع نتائج أولية على الأقل في غضون عام أو حتى أقل، قائلاً "في الولايات المتحدة، هذا هو أسرع أنواع التجارب التي شهدناها في التاريخ".

وكانت عديد من شركات الأدوية في فرنسا وأمريكا وأستراليا والصين قد دخلت على الخط بحثاً عن علاج مناسب للفيروس القاتل.

فيروس كورونا الجديد

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دم المتعافين من "كورونا" مطلوب لمنظمة أمريكية.. تعرف على السبب
سبق

تبحث منظمة الصحة الوطنية الأمريكية عن متطوعين تعافوا من فيروس كورونا والذي قتل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم، فيما تجاوزت الإصابات الـ200 ألف للتبرع بالدم من أجل إجراء دراسات على جهازهم المناعي وفهم وتحديد الاستجابة المناعية لديهم.

يشار إلى أن مسؤولين في الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أن أول تجربة سريرية لاختبار الأدوية التجريبية المضادة لفيروسات "جيليد ساينس إنك "، "ريديزيفير"، على المرضى المصابين بالمستشفى مع فيروس كورونا قد بدأت بالفعل.

وكان المشارك الأول في التجربة لشخص أمريكي تم إعادته إلى وطنه بعد الحجر الصحي على متن السفينة الماسية Princess Princess وتجري الدراسة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها، وذلك وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة NIH.

ووفقاً لتقرير فإنه تم تصميم عقار "ريديزيفير" Remdesivir في الأصل لعلاج الإيبولا، ولكن كان أداؤه ضعيفاً ضد هذا الفيروس، ولكنه أظهر نتائج واعدة لعلاج فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك في حالة المريض في الولايات المتحدة، والذي تحسنت أعراضه بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة من أول جرعة له.

وقال الدكتور أندريه خليل، الذي يشرف على التجربة السريرية، إنه يتوقع نتائج أولية على الأقل في غضون عام أو حتى أقل، قائلاً "في الولايات المتحدة، هذا هو أسرع أنواع التجارب التي شهدناها في التاريخ".

وكانت عديد من شركات الأدوية في فرنسا وأمريكا وأستراليا والصين قد دخلت على الخط بحثاً عن علاج مناسب للفيروس القاتل.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:03 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:11 AM

دم المتعافين من "كورونا" مطلوب لمنظمة أمريكية.. تعرف على السبب

شركات أدوية في فرنسا وأستراليا والصين تبحث عن علاج مناسب للفيروس

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قاسم الخبراني - الرياض
4
20,958

تبحث منظمة الصحة الوطنية الأمريكية عن متطوعين تعافوا من فيروس كورونا والذي قتل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم، فيما تجاوزت الإصابات الـ200 ألف للتبرع بالدم من أجل إجراء دراسات على جهازهم المناعي وفهم وتحديد الاستجابة المناعية لديهم.

يشار إلى أن مسؤولين في الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أن أول تجربة سريرية لاختبار الأدوية التجريبية المضادة لفيروسات "جيليد ساينس إنك "، "ريديزيفير"، على المرضى المصابين بالمستشفى مع فيروس كورونا قد بدأت بالفعل.

وكان المشارك الأول في التجربة لشخص أمريكي تم إعادته إلى وطنه بعد الحجر الصحي على متن السفينة الماسية Princess Princess وتجري الدراسة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها، وذلك وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة NIH.

ووفقاً لتقرير فإنه تم تصميم عقار "ريديزيفير" Remdesivir في الأصل لعلاج الإيبولا، ولكن كان أداؤه ضعيفاً ضد هذا الفيروس، ولكنه أظهر نتائج واعدة لعلاج فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك في حالة المريض في الولايات المتحدة، والذي تحسنت أعراضه بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة من أول جرعة له.

وقال الدكتور أندريه خليل، الذي يشرف على التجربة السريرية، إنه يتوقع نتائج أولية على الأقل في غضون عام أو حتى أقل، قائلاً "في الولايات المتحدة، هذا هو أسرع أنواع التجارب التي شهدناها في التاريخ".

وكانت عديد من شركات الأدوية في فرنسا وأمريكا وأستراليا والصين قد دخلت على الخط بحثاً عن علاج مناسب للفيروس القاتل.

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