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"صحة عسير": ارتفاع ضحايا التسمم بمطعم بحر "أبو سكينة" إلى 262

غادر منهم 197 حالة وتبقى 65


كشفت "صحة عسير" في بيان لاحق لها بشأن حادثة التسمم التي حدثت بفعل تناول وجبات من أحد مطاعم بحر "أبو سكينة" غرب عسير أن العدد قد تزايد، ووصل حتى مساء اليوم الثلاثاء إلى 262 حالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آلشايع: "إلحاقًا للبيان الصادر عن استقبال مستشفيات المنطقة عددًا من الحالات التي يشتبه بإصابتها بتسمم غذائي، نؤكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة الـ(6:00م) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (٢٦٢) حالة، غادر منها (١٩٧) حالة، وعدد الحالات المنومة حاليًا في عدد من المستشفيات (٦٥) حالة".

ويتابع خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، تنفيذ توجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم الخدمات الصحية والطبية كافة، ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين -بإذن الله-.

كما يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية -بمشيئة الله-.

وتابع: "نؤكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة".

عسير صحة عسير حادثة التسمم بحر أبو سكينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير": ارتفاع ضحايا التسمم بمطعم بحر "أبو سكينة" إلى 262
سبق


كشفت "صحة عسير" في بيان لاحق لها بشأن حادثة التسمم التي حدثت بفعل تناول وجبات من أحد مطاعم بحر "أبو سكينة" غرب عسير أن العدد قد تزايد، ووصل حتى مساء اليوم الثلاثاء إلى 262 حالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آلشايع: "إلحاقًا للبيان الصادر عن استقبال مستشفيات المنطقة عددًا من الحالات التي يشتبه بإصابتها بتسمم غذائي، نؤكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة الـ(6:00م) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (٢٦٢) حالة، غادر منها (١٩٧) حالة، وعدد الحالات المنومة حاليًا في عدد من المستشفيات (٦٥) حالة".

ويتابع خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، تنفيذ توجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم الخدمات الصحية والطبية كافة، ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين -بإذن الله-.

كما يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية -بمشيئة الله-.

وتابع: "نؤكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:19 PM

"صحة عسير": ارتفاع ضحايا التسمم بمطعم بحر "أبو سكينة" إلى 262

غادر منهم 197 حالة وتبقى 65

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محمد طيران - عسير
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كشفت "صحة عسير" في بيان لاحق لها بشأن حادثة التسمم التي حدثت بفعل تناول وجبات من أحد مطاعم بحر "أبو سكينة" غرب عسير أن العدد قد تزايد، ووصل حتى مساء اليوم الثلاثاء إلى 262 حالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آلشايع: "إلحاقًا للبيان الصادر عن استقبال مستشفيات المنطقة عددًا من الحالات التي يشتبه بإصابتها بتسمم غذائي، نؤكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن".

وأضاف: "بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة الـ(6:00م) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (٢٦٢) حالة، غادر منها (١٩٧) حالة، وعدد الحالات المنومة حاليًا في عدد من المستشفيات (٦٥) حالة".

ويتابع خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، تنفيذ توجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم الخدمات الصحية والطبية كافة، ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين -بإذن الله-.

كما يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية -بمشيئة الله-.

وتابع: "نؤكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة".

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