نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.
شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجو
فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بـ"فيسبوك"
نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.
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شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-29
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
05:37 PM
شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجو
فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بـ"فيسبوك"
نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.
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