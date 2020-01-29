النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجو

فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بـ"فيسبوك"

نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجو
سبق

نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
05:37 PM

شاهد.. طائرة KC-10 تابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود في الجو

فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بـ"فيسبوك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
952

نشرت صحة القيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لطائرة KC-10 التابعة للفرقة 908 لتزويد الطائرات بالوقود الموجودة حالياً بقاعدة الظفرة في الإمارات تعيد تزويد مقاتلة من طراز F-15E بالوقود جواً.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
7,751
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,627
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,300
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,715

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة