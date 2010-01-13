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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12079 نقطة

بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال.. لـ 197 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 121.93 نقطة ليقفل عند مستوى 12079.01 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، والرياض، وأسواق المزرعة، وأكوا باور، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية، وزجاج، وبحر العرب، وبدجت السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و3.14%.

وكانت أسهم شركات إعمار، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 33.93 نقطة ليقفل عند مستوى 26263.32 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 186 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و210 آلاف سهم تقاسمتها 5741 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12079 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 121.93 نقطة ليقفل عند مستوى 12079.01 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، والرياض، وأسواق المزرعة، وأكوا باور، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية، وزجاج، وبحر العرب، وبدجت السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و3.14%.

وكانت أسهم شركات إعمار، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 33.93 نقطة ليقفل عند مستوى 26263.32 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 186 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و210 آلاف سهم تقاسمتها 5741 صفقة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12079 نقطة

بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال.. لـ 197 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 121.93 نقطة ليقفل عند مستوى 12079.01 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، والرياض، وأسواق المزرعة، وأكوا باور، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية، وزجاج، وبحر العرب، وبدجت السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و3.14%.

وكانت أسهم شركات إعمار، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 33.93 نقطة ليقفل عند مستوى 26263.32 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 186 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و210 آلاف سهم تقاسمتها 5741 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

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