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"الوزاري" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد دورته 148 في الرياض

سيبحث عددًا من التقارير لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى

بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غدًا، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، وذلك برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وبهذه المناسبة أشار الدكتور نايف الحجرف إلى أن المجلس الوزاري الموقر سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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"الوزاري" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد دورته 148 في الرياض
سبق

بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غدًا، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، وذلك برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وبهذه المناسبة أشار الدكتور نايف الحجرف إلى أن المجلس الوزاري الموقر سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:57 PM

"الوزاري" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد دورته 148 في الرياض

سيبحث عددًا من التقارير لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غدًا، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، وذلك برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وبهذه المناسبة أشار الدكتور نايف الحجرف إلى أن المجلس الوزاري الموقر سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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