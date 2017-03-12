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"العميق" فوق مصر.. حالة عدم استقرار جوي بالسعودية يبلورها "المسند": لا للبر!

قال: تبدأ اليوم.. سقوط ثلوج على قمم جبال اللوز ومتوقع بلوغ الحرارة 10 تحت الصفر

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم، ومن متوقع أن تشهد أجزاء من مناطق #تبوك و#الجوف وشمالي منطقتي #الحدود_الشمالية و#المدينة أمطارًا متفرقة.

وأضاف: "متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة #تبوك ومركز المنخفض الجوي العميق، يتربع حاليًا فوق #مصر، ويقوم بسحب الهواء من #السعودية لمركزه، وعليه تكون الرياح جنوبية نشطة ودافئة ومثيرة للغبار، في الشمال والوسط والغرب".

وتابع: "بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار؛ يفضل عدم الخروج إلى البر، وعمل مناسبات خارجية، أو السفر، خلال اليوم وغد الجمعة، وبعد غد السبت".

وأردف: "مساء اليوم وغدًا توقعات ضعيفة بسقوط ندف من #الثلوج فوق قمم جبال #اللوز شمال غرب مدينة #تبوك، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى المحسوسة فجر يوم غد نحو 10 درجات تحت الصفر".

مصر حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العميق" فوق مصر.. حالة عدم استقرار جوي بالسعودية يبلورها "المسند": لا للبر!
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم، ومن متوقع أن تشهد أجزاء من مناطق #تبوك و#الجوف وشمالي منطقتي #الحدود_الشمالية و#المدينة أمطارًا متفرقة.

وأضاف: "متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة #تبوك ومركز المنخفض الجوي العميق، يتربع حاليًا فوق #مصر، ويقوم بسحب الهواء من #السعودية لمركزه، وعليه تكون الرياح جنوبية نشطة ودافئة ومثيرة للغبار، في الشمال والوسط والغرب".

وتابع: "بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار؛ يفضل عدم الخروج إلى البر، وعمل مناسبات خارجية، أو السفر، خلال اليوم وغد الجمعة، وبعد غد السبت".

وأردف: "مساء اليوم وغدًا توقعات ضعيفة بسقوط ندف من #الثلوج فوق قمم جبال #اللوز شمال غرب مدينة #تبوك، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى المحسوسة فجر يوم غد نحو 10 درجات تحت الصفر".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:49 AM

"العميق" فوق مصر.. حالة عدم استقرار جوي بالسعودية يبلورها "المسند": لا للبر!

قال: تبدأ اليوم.. سقوط ثلوج على قمم جبال اللوز ومتوقع بلوغ الحرارة 10 تحت الصفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم، ومن متوقع أن تشهد أجزاء من مناطق #تبوك و#الجوف وشمالي منطقتي #الحدود_الشمالية و#المدينة أمطارًا متفرقة.

وأضاف: "متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة #تبوك ومركز المنخفض الجوي العميق، يتربع حاليًا فوق #مصر، ويقوم بسحب الهواء من #السعودية لمركزه، وعليه تكون الرياح جنوبية نشطة ودافئة ومثيرة للغبار، في الشمال والوسط والغرب".

وتابع: "بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار؛ يفضل عدم الخروج إلى البر، وعمل مناسبات خارجية، أو السفر، خلال اليوم وغد الجمعة، وبعد غد السبت".

وأردف: "مساء اليوم وغدًا توقعات ضعيفة بسقوط ندف من #الثلوج فوق قمم جبال #اللوز شمال غرب مدينة #تبوك، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى المحسوسة فجر يوم غد نحو 10 درجات تحت الصفر".

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