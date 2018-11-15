النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية

درجة الحرارة تنخفض إلى 14 درجة مئوية

خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية
سبق

خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:36 PM

بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية

درجة الحرارة تنخفض إلى 14 درجة مئوية

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
1
2,299

خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,573
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,869
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,452
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,447

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة