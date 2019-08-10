النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي

شهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات

وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، مساء أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج هذا العام 1440هـ، يرافقه نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ورئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي وعدد من مسؤولي النقل.

وتفقد الوزير، خلال جولته، مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب.

واطلع على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما أخذ جولة داخل المركز، حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.

واختتم جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، وقد تم تشغيلها منذ أمس الجمعة "يوم التروية" حتى يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الجولة للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

يُذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.

من جهة أخرى، زار "العمودي"، مساء أمس، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكان في استقباله رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، شاهد من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في موسم الحج وعلى فريق العمليات.

وفي إطار زياراته ومتابعاته، تابع من خلال غرفة التحكم الرئيسة، انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

وانطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى مشعر عرفات مساء أمس، من خلال 17 عربة، تم نقلهم من محطات "منى 1"، و"منى 2"، و"منى 3"، وفق الحركة التي تسمى "موفمنت ب " ووفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من فريق المشروع التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار"، على وجود فريق متكامل من المهندسين والمشغلين يشرفون بشكل مباشر على كامل حركة القطارات أثناء تصعيد ضيوف الرحمن لحظة بلحظة وبمتابعة دقيقة، ووفق خطة عمل متكاملة تم تجهيزها واعتمادها منذ وقت مبكر بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي
سبق

وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، مساء أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج هذا العام 1440هـ، يرافقه نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ورئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي وعدد من مسؤولي النقل.

وتفقد الوزير، خلال جولته، مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب.

واطلع على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما أخذ جولة داخل المركز، حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.

واختتم جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، وقد تم تشغيلها منذ أمس الجمعة "يوم التروية" حتى يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الجولة للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

يُذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.

من جهة أخرى، زار "العمودي"، مساء أمس، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكان في استقباله رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، شاهد من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في موسم الحج وعلى فريق العمليات.

وفي إطار زياراته ومتابعاته، تابع من خلال غرفة التحكم الرئيسة، انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

وانطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى مشعر عرفات مساء أمس، من خلال 17 عربة، تم نقلهم من محطات "منى 1"، و"منى 2"، و"منى 3"، وفق الحركة التي تسمى "موفمنت ب " ووفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من فريق المشروع التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار"، على وجود فريق متكامل من المهندسين والمشغلين يشرفون بشكل مباشر على كامل حركة القطارات أثناء تصعيد ضيوف الرحمن لحظة بلحظة وبمتابعة دقيقة، ووفق خطة عمل متكاملة تم تجهيزها واعتمادها منذ وقت مبكر بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:49 PM

وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي

شهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
932

وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، مساء أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج هذا العام 1440هـ، يرافقه نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ورئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي وعدد من مسؤولي النقل.

وتفقد الوزير، خلال جولته، مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب.

واطلع على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما أخذ جولة داخل المركز، حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.

واختتم جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، وقد تم تشغيلها منذ أمس الجمعة "يوم التروية" حتى يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الجولة للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

يُذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.

من جهة أخرى، زار "العمودي"، مساء أمس، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكان في استقباله رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، شاهد من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في موسم الحج وعلى فريق العمليات.

وفي إطار زياراته ومتابعاته، تابع من خلال غرفة التحكم الرئيسة، انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

وانطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى مشعر عرفات مساء أمس، من خلال 17 عربة، تم نقلهم من محطات "منى 1"، و"منى 2"، و"منى 3"، وفق الحركة التي تسمى "موفمنت ب " ووفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من فريق المشروع التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار"، على وجود فريق متكامل من المهندسين والمشغلين يشرفون بشكل مباشر على كامل حركة القطارات أثناء تصعيد ضيوف الرحمن لحظة بلحظة وبمتابعة دقيقة، ووفق خطة عمل متكاملة تم تجهيزها واعتمادها منذ وقت مبكر بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,662
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,657
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,653
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,740

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة