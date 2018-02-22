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"الفيصل" يوجه بإقامة الأمسيات الشعرية ضمن "ربيع الطائف"

في موعدها على مسرح سوق عكاظ دعماً للحركة الثقافية

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإقامة الامسيات الشعرية المعتمدة ضمن مهرجان "ربيع الطائف" في عكاظ، في موعدها على مسرح سوق عكاظ، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

وتتضمن فعاليات "ربيع الطائف"، المستمرة على مدى ثلاثة أسابيع، العديد من الفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من المعارض والأركان منها "معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ"، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الفيصل" يوجه بإقامة الأمسيات الشعرية ضمن "ربيع الطائف"
سبق

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإقامة الامسيات الشعرية المعتمدة ضمن مهرجان "ربيع الطائف" في عكاظ، في موعدها على مسرح سوق عكاظ، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

وتتضمن فعاليات "ربيع الطائف"، المستمرة على مدى ثلاثة أسابيع، العديد من الفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من المعارض والأركان منها "معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ"، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:35 PM

"الفيصل" يوجه بإقامة الأمسيات الشعرية ضمن "ربيع الطائف"

في موعدها على مسرح سوق عكاظ دعماً للحركة الثقافية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
2,816

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإقامة الامسيات الشعرية المعتمدة ضمن مهرجان "ربيع الطائف" في عكاظ، في موعدها على مسرح سوق عكاظ، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

وتتضمن فعاليات "ربيع الطائف"، المستمرة على مدى ثلاثة أسابيع، العديد من الفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من المعارض والأركان منها "معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ"، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

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