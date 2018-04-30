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"القصبي": رؤية 2030 طريقنا لنموذج عصري للدولة الحديثة

على هامش لقاء مع رئيس منظمة "الإيزو" بمقر "المواصفات"

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لقاءً مفتوحاً مع رئيس المنظمة الدولية للتقييس "الايزو" جون والتر، للحديث عن أثر تطبيق المواصفات القياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور نخبة واسعة من المختصين والمهتمين بقضايا التقييس في المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي: منظمة الأيزو تحمل رسالة بناء منظومة تقييس دولية فاعلة تدعم التبادل التجاري، وتعزز النمو الاقتصادي والصناعي العالمي، وترفع من معدلات السلامة للمستهلك، وترسخ تطبيقات الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في مختلف بلدان العالم.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تمر بتحول تاريخي بعد إطلاقها لرؤيتها الطموحة 2030 وما تلاها من برامج ومبادرات استراتيجية امتدت لكافة مناحي الحياة، ونحن في المملكة نتطلع لأن تكون هذه الرؤية طريقنا لبناء نموذج عصري للدولة الحديثة القادرة على التغلب على التحديات، وتحقيق الريادة الاقليمية والعالمية.

وأردف "القصبي": نعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبكل جد على أن تكون منظومة البنية التحتية للجودة بكافة عناصرها ومكوناتها أحد أهم الدعائم لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة العربية السعودية، عبر جهودٍ متواصلة لاستكمال عناصر هذه المنظومة لتكون أكثر مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، وأكثر قدرة على دعم أهدافنا ومبادراتنا التنموية.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتميزة بين الهيئة منظمة الإيزو، ووجودها كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة، مبيداً تطلعه للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء في المنظمة لتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وقال "القصبي": نعمل بالهيئة مع جميع شركائنا في المملكة لاستثمار عضويتنا في مجلس إدارة منظمة الايزو لترسيخ تبني المواصفات الدولية ويعزز التبادل التجاري بين دول العالم ويرتقي بجودة السلع والخدمات المقدمة لشعوبها.

من جهته، قال جون والتر: نعتز بجهود المملكة في مجال المواصفات القياسية، ونؤكد أن المواصفات واحدة من أهم الوسائل والممكنات التي تساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ضمان توفير المنتجات والخدمات لمعدلات سلامة وجودة تساعد في دعم النمو والتطور الصناعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي": رؤية 2030 طريقنا لنموذج عصري للدولة الحديثة
سبق

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لقاءً مفتوحاً مع رئيس المنظمة الدولية للتقييس "الايزو" جون والتر، للحديث عن أثر تطبيق المواصفات القياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور نخبة واسعة من المختصين والمهتمين بقضايا التقييس في المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي: منظمة الأيزو تحمل رسالة بناء منظومة تقييس دولية فاعلة تدعم التبادل التجاري، وتعزز النمو الاقتصادي والصناعي العالمي، وترفع من معدلات السلامة للمستهلك، وترسخ تطبيقات الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في مختلف بلدان العالم.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تمر بتحول تاريخي بعد إطلاقها لرؤيتها الطموحة 2030 وما تلاها من برامج ومبادرات استراتيجية امتدت لكافة مناحي الحياة، ونحن في المملكة نتطلع لأن تكون هذه الرؤية طريقنا لبناء نموذج عصري للدولة الحديثة القادرة على التغلب على التحديات، وتحقيق الريادة الاقليمية والعالمية.

وأردف "القصبي": نعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبكل جد على أن تكون منظومة البنية التحتية للجودة بكافة عناصرها ومكوناتها أحد أهم الدعائم لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة العربية السعودية، عبر جهودٍ متواصلة لاستكمال عناصر هذه المنظومة لتكون أكثر مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، وأكثر قدرة على دعم أهدافنا ومبادراتنا التنموية.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتميزة بين الهيئة منظمة الإيزو، ووجودها كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة، مبيداً تطلعه للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء في المنظمة لتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وقال "القصبي": نعمل بالهيئة مع جميع شركائنا في المملكة لاستثمار عضويتنا في مجلس إدارة منظمة الايزو لترسيخ تبني المواصفات الدولية ويعزز التبادل التجاري بين دول العالم ويرتقي بجودة السلع والخدمات المقدمة لشعوبها.

من جهته، قال جون والتر: نعتز بجهود المملكة في مجال المواصفات القياسية، ونؤكد أن المواصفات واحدة من أهم الوسائل والممكنات التي تساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ضمان توفير المنتجات والخدمات لمعدلات سلامة وجودة تساعد في دعم النمو والتطور الصناعي.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:27 PM

"القصبي": رؤية 2030 طريقنا لنموذج عصري للدولة الحديثة

على هامش لقاء مع رئيس منظمة "الإيزو" بمقر "المواصفات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لقاءً مفتوحاً مع رئيس المنظمة الدولية للتقييس "الايزو" جون والتر، للحديث عن أثر تطبيق المواصفات القياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور نخبة واسعة من المختصين والمهتمين بقضايا التقييس في المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي: منظمة الأيزو تحمل رسالة بناء منظومة تقييس دولية فاعلة تدعم التبادل التجاري، وتعزز النمو الاقتصادي والصناعي العالمي، وترفع من معدلات السلامة للمستهلك، وترسخ تطبيقات الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في مختلف بلدان العالم.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تمر بتحول تاريخي بعد إطلاقها لرؤيتها الطموحة 2030 وما تلاها من برامج ومبادرات استراتيجية امتدت لكافة مناحي الحياة، ونحن في المملكة نتطلع لأن تكون هذه الرؤية طريقنا لبناء نموذج عصري للدولة الحديثة القادرة على التغلب على التحديات، وتحقيق الريادة الاقليمية والعالمية.

وأردف "القصبي": نعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبكل جد على أن تكون منظومة البنية التحتية للجودة بكافة عناصرها ومكوناتها أحد أهم الدعائم لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة العربية السعودية، عبر جهودٍ متواصلة لاستكمال عناصر هذه المنظومة لتكون أكثر مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، وأكثر قدرة على دعم أهدافنا ومبادراتنا التنموية.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتميزة بين الهيئة منظمة الإيزو، ووجودها كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة، مبيداً تطلعه للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء في المنظمة لتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وقال "القصبي": نعمل بالهيئة مع جميع شركائنا في المملكة لاستثمار عضويتنا في مجلس إدارة منظمة الايزو لترسيخ تبني المواصفات الدولية ويعزز التبادل التجاري بين دول العالم ويرتقي بجودة السلع والخدمات المقدمة لشعوبها.

من جهته، قال جون والتر: نعتز بجهود المملكة في مجال المواصفات القياسية، ونؤكد أن المواصفات واحدة من أهم الوسائل والممكنات التي تساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ضمان توفير المنتجات والخدمات لمعدلات سلامة وجودة تساعد في دعم النمو والتطور الصناعي.

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