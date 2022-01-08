حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إغلاق معسكر اعتقال خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عامًا. وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا، لوكالة الأنباء الألمانية في واشنطن: إن المعسكر يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب. وحث "بهاتشاريا" الرئيس بايدن على إغلاق المعسكر وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة؛ وفق ما نقلت "الشرق الأوسط أونلاين". يُذكر أن المعسكر يوجد به 39 معتقلًا، وقد تم تأسيسه خلال حكم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لاحتجاز المشتبه بهم بدون محاكمات بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن. ولإحياء الذكرى الـ20 لفتح المعسكر، تعتزم منظمة العفو تنظيم احتجاجات في عدة مدن في ألمانيا ودول أخرى اليوم "السبت".

هل يفعلها "بايدن"؟.. "العفو" داعيةً لإغلاق "غوانتانامو": حاكم المتورطين! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إغلاق معسكر اعتقال خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عامًا.



وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا، لوكالة الأنباء الألمانية في واشنطن: إن المعسكر يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب.



وحث "بهاتشاريا" الرئيس بايدن على إغلاق المعسكر وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة؛ وفق ما نقلت "الشرق الأوسط أونلاين".



يُذكر أن المعسكر يوجد به 39 معتقلًا، وقد تم تأسيسه خلال حكم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لاحتجاز المشتبه بهم بدون محاكمات بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن.



ولإحياء الذكرى الـ20 لفتح المعسكر، تعتزم منظمة العفو تنظيم احتجاجات في عدة مدن في ألمانيا ودول أخرى اليوم "السبت".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 12:46 PM

هل يفعلها "بايدن"؟.. "العفو" داعيةً لإغلاق "غوانتانامو": حاكم المتورطين! معتقل ظل 20 عامًا رمزًا للاستبداد.. سجون بلا محاكمة زرعها "بوش" الابن





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حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إغلاق معسكر اعتقال خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عامًا.



وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا، لوكالة الأنباء الألمانية في واشنطن: إن المعسكر يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب.



وحث "بهاتشاريا" الرئيس بايدن على إغلاق المعسكر وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة؛ وفق ما نقلت "الشرق الأوسط أونلاين".



يُذكر أن المعسكر يوجد به 39 معتقلًا، وقد تم تأسيسه خلال حكم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لاحتجاز المشتبه بهم بدون محاكمات بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن.



ولإحياء الذكرى الـ20 لفتح المعسكر، تعتزم منظمة العفو تنظيم احتجاجات في عدة مدن في ألمانيا ودول أخرى اليوم "السبت".