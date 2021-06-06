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مصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس

حمّلت الاحتلال المسؤولية عن انهيار هدنة غزة

نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.

وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.

وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.

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مصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.

وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.

وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
05:47 PM

مصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس

حمّلت الاحتلال المسؤولية عن انهيار هدنة غزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.

وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.

وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.

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