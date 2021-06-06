مصر تطالب إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس

حمّلت الاحتلال المسؤولية عن انهيار هدنة غزة

نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر طالبت إسرائيل بضرورة وقف التصعيد في القدس المحتلة، وخاصة حي الشيخ جراح.

وذكرت المصادر أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة.

وأضافت أن القاهرة تتابع التطورات في القدس المحتلّة عن كثب، وترى أن هناك تصعيدًا ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح.