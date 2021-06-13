النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"

تزامنت مع احتجاجات في دول أخرى

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب، لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن الشرطة أطلقت قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، و"تراوري" رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عامًا عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأسبوع الماضي بوجود شكوك مؤكدة بالعنصرية داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

وأثارت تصريحاته إدانة من نقابات الشرطة التي اعتبرت أن رجال الشرطة يتم تقديمهم كبش فداء بسبب أمراض اجتماعية عميقة الجذور.

وجرت احتجاجات في دول أخرى اليوم، بما في ذلك في العديد من المدن الأسترالية وتايبه وزوريخ ولندن.

فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"
سبق

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب، لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن الشرطة أطلقت قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، و"تراوري" رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عامًا عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأسبوع الماضي بوجود شكوك مؤكدة بالعنصرية داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

وأثارت تصريحاته إدانة من نقابات الشرطة التي اعتبرت أن رجال الشرطة يتم تقديمهم كبش فداء بسبب أمراض اجتماعية عميقة الجذور.

وجرت احتجاجات في دول أخرى اليوم، بما في ذلك في العديد من المدن الأسترالية وتايبه وزوريخ ولندن.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:22 PM

استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"

تزامنت مع احتجاجات في دول أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,499

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب، لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن الشرطة أطلقت قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، و"تراوري" رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عامًا عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأسبوع الماضي بوجود شكوك مؤكدة بالعنصرية داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

وأثارت تصريحاته إدانة من نقابات الشرطة التي اعتبرت أن رجال الشرطة يتم تقديمهم كبش فداء بسبب أمراض اجتماعية عميقة الجذور.

وجرت احتجاجات في دول أخرى اليوم، بما في ذلك في العديد من المدن الأسترالية وتايبه وزوريخ ولندن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,068
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,181

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة