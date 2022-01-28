النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا

تشكِّل تحالفًا يضمن الاستقرار للشرق الأوسط المنهك

تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.

وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.

ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.

والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.

وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا
سبق

تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.

وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.

ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.

والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.

وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:36 PM

السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا

تشكِّل تحالفًا يضمن الاستقرار للشرق الأوسط المنهك

A A A
خالد علي - الرياض
5
5,317

تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.

وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.

ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.

والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.

وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,906
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,587
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,660
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,648

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة