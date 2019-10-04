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نداء من باحث لـ"الغذاء والدواء": أمَا ترون كيف يسير كثيرون برجل ثالثة!

قال لـ"سبق": بلاء اشتد خطره وما أطالبها به متأكد أنها قد اكتشفته بمختبراتها

قال الأكاديمي والباحث الاجتماعي الدكتور علي بن صهيب القرني: إنه من البديهي أن هيئة الغذاء والدواء أنشئت لمراقبة ومنع ما يضر الناس في غذائهم ودوائهم، وما أناشد به الهيئة أنا متأكد أنها قد اكتشفته في مختبراتها ومعاملها، ووقفت على الأضرار والأمراض التي تُسببها زيوت طبخ الطعام المهدرجة والتي عم بلاؤها واشتد خطرها على صحة الإنسان.

ووجّه حديثه الأشبه بالنداء -عبر "سبق"- لهيئة الغذاء والدواء، وقال: "أما ترون كيف أصبح الكثيرون يسيرون برجل ثالثة (المعكاز)، ولا يصلون ولا يجلسون للطعام إلا على كرسي؛ بسبب ما أصاب مفاصلهم من التصلب والعطب التي ثبت أن أسبابها هو تناول الأطعمة التي تُطبخ بها هذه الزيوت المضرة".

وواصل حديثه قائلًا: "لقد تبشرنا خيرًا قبل فترة من الزمن عندما سمعنا بأن الهيئة قد اتخذت بعض الخطوات نحو منع بيع هذه الزيوت في أسواق المملكة، وسحب الموجود منها واستبدالها بزيوت طبيعية غير مضرة، فالناس سيشترون صحتهم ولو كلفهم ذلك أكثر من شراء تلك الزيوت الطبيعية غير المهدرجة، وأن من عاش قبل عشرين سنة تقريبًا يعرف أنه كان من النادر أن ترى ما تراه اليوم من انتشار كراسي الجلوس في المساجد وعلى موائد الطعام "الأرضية"، فهل يا ترى تبادر الهيئة بعد سماع هذا النداء وغيره من ملايين النداءات التي يرفعها مواطنو هذا الشعب الذي يستحق أن يعيش بغير أضرار في غذائه ودوائه، بعد أن مَنّ الله عليه برغد العيش في هذه البلاد الكريمة".

وسأل "القرني" الله سبحانه وتعالى أن يمد مسؤولي هذه الهيئة بعونه وتوفيقه، للمبادرة إلى تبني هذا الاقتراح، وأن يجعل تبنيه في موازين حسناتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نداء من باحث لـ"الغذاء والدواء": أمَا ترون كيف يسير كثيرون برجل ثالثة!
سبق

قال الأكاديمي والباحث الاجتماعي الدكتور علي بن صهيب القرني: إنه من البديهي أن هيئة الغذاء والدواء أنشئت لمراقبة ومنع ما يضر الناس في غذائهم ودوائهم، وما أناشد به الهيئة أنا متأكد أنها قد اكتشفته في مختبراتها ومعاملها، ووقفت على الأضرار والأمراض التي تُسببها زيوت طبخ الطعام المهدرجة والتي عم بلاؤها واشتد خطرها على صحة الإنسان.

ووجّه حديثه الأشبه بالنداء -عبر "سبق"- لهيئة الغذاء والدواء، وقال: "أما ترون كيف أصبح الكثيرون يسيرون برجل ثالثة (المعكاز)، ولا يصلون ولا يجلسون للطعام إلا على كرسي؛ بسبب ما أصاب مفاصلهم من التصلب والعطب التي ثبت أن أسبابها هو تناول الأطعمة التي تُطبخ بها هذه الزيوت المضرة".

وواصل حديثه قائلًا: "لقد تبشرنا خيرًا قبل فترة من الزمن عندما سمعنا بأن الهيئة قد اتخذت بعض الخطوات نحو منع بيع هذه الزيوت في أسواق المملكة، وسحب الموجود منها واستبدالها بزيوت طبيعية غير مضرة، فالناس سيشترون صحتهم ولو كلفهم ذلك أكثر من شراء تلك الزيوت الطبيعية غير المهدرجة، وأن من عاش قبل عشرين سنة تقريبًا يعرف أنه كان من النادر أن ترى ما تراه اليوم من انتشار كراسي الجلوس في المساجد وعلى موائد الطعام "الأرضية"، فهل يا ترى تبادر الهيئة بعد سماع هذا النداء وغيره من ملايين النداءات التي يرفعها مواطنو هذا الشعب الذي يستحق أن يعيش بغير أضرار في غذائه ودوائه، بعد أن مَنّ الله عليه برغد العيش في هذه البلاد الكريمة".

وسأل "القرني" الله سبحانه وتعالى أن يمد مسؤولي هذه الهيئة بعونه وتوفيقه، للمبادرة إلى تبني هذا الاقتراح، وأن يجعل تبنيه في موازين حسناتهم.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:58 PM

نداء من باحث لـ"الغذاء والدواء": أمَا ترون كيف يسير كثيرون برجل ثالثة!

قال لـ"سبق": بلاء اشتد خطره وما أطالبها به متأكد أنها قد اكتشفته بمختبراتها

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فهد العتيبي - الطائف
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قال الأكاديمي والباحث الاجتماعي الدكتور علي بن صهيب القرني: إنه من البديهي أن هيئة الغذاء والدواء أنشئت لمراقبة ومنع ما يضر الناس في غذائهم ودوائهم، وما أناشد به الهيئة أنا متأكد أنها قد اكتشفته في مختبراتها ومعاملها، ووقفت على الأضرار والأمراض التي تُسببها زيوت طبخ الطعام المهدرجة والتي عم بلاؤها واشتد خطرها على صحة الإنسان.

ووجّه حديثه الأشبه بالنداء -عبر "سبق"- لهيئة الغذاء والدواء، وقال: "أما ترون كيف أصبح الكثيرون يسيرون برجل ثالثة (المعكاز)، ولا يصلون ولا يجلسون للطعام إلا على كرسي؛ بسبب ما أصاب مفاصلهم من التصلب والعطب التي ثبت أن أسبابها هو تناول الأطعمة التي تُطبخ بها هذه الزيوت المضرة".

وواصل حديثه قائلًا: "لقد تبشرنا خيرًا قبل فترة من الزمن عندما سمعنا بأن الهيئة قد اتخذت بعض الخطوات نحو منع بيع هذه الزيوت في أسواق المملكة، وسحب الموجود منها واستبدالها بزيوت طبيعية غير مضرة، فالناس سيشترون صحتهم ولو كلفهم ذلك أكثر من شراء تلك الزيوت الطبيعية غير المهدرجة، وأن من عاش قبل عشرين سنة تقريبًا يعرف أنه كان من النادر أن ترى ما تراه اليوم من انتشار كراسي الجلوس في المساجد وعلى موائد الطعام "الأرضية"، فهل يا ترى تبادر الهيئة بعد سماع هذا النداء وغيره من ملايين النداءات التي يرفعها مواطنو هذا الشعب الذي يستحق أن يعيش بغير أضرار في غذائه ودوائه، بعد أن مَنّ الله عليه برغد العيش في هذه البلاد الكريمة".

وسأل "القرني" الله سبحانه وتعالى أن يمد مسؤولي هذه الهيئة بعونه وتوفيقه، للمبادرة إلى تبني هذا الاقتراح، وأن يجعل تبنيه في موازين حسناتهم.

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