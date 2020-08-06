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"الرياضة" و"الإسكان" تُسلِّمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة "دوري جود"

خلال مباراة النصر والهلال.. وسيتواصل تسليم الوحدات خلال المباريات المقبلة

شهدت مباراة النصر والهلال التي أُقيمت مساء الأربعاء في قمة جولة "عيدنا عيدين" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسليم المستفيدين من مبادرة "دوري جود"، التي أطلقتها وزارتا الرياضة والإسكان في شهر رمضان الماضي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، ووكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد القرعاوي، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، وعدد من نجوم الكرة السعودية السابقين، أمثال الكابتن ماجد عبدالله، والكابتن نواف التمياط؛ وذلك بهدف دعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على مسكن لها.

ولاقت مبادرة "دوري جود" تفاعلاً واسعًا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية؛ إذ أُمّن المسكن لـ ٢١ أسرة خلال هذه المبادرة. وسيتواصل تسليم الوحدات السكنية خلال المباريات المقبلة أيضًا -بإذن الله-.

وتعد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين - أيده الله -، قدره 50 مليون ريال، تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية، وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

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"الرياضة" و"الإسكان" تُسلِّمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة "دوري جود"
سبق

شهدت مباراة النصر والهلال التي أُقيمت مساء الأربعاء في قمة جولة "عيدنا عيدين" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسليم المستفيدين من مبادرة "دوري جود"، التي أطلقتها وزارتا الرياضة والإسكان في شهر رمضان الماضي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، ووكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد القرعاوي، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، وعدد من نجوم الكرة السعودية السابقين، أمثال الكابتن ماجد عبدالله، والكابتن نواف التمياط؛ وذلك بهدف دعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على مسكن لها.

ولاقت مبادرة "دوري جود" تفاعلاً واسعًا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية؛ إذ أُمّن المسكن لـ ٢١ أسرة خلال هذه المبادرة. وسيتواصل تسليم الوحدات السكنية خلال المباريات المقبلة أيضًا -بإذن الله-.

وتعد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين - أيده الله -، قدره 50 مليون ريال، تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية، وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:17 AM

"الرياضة" و"الإسكان" تُسلِّمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة "دوري جود"

خلال مباراة النصر والهلال.. وسيتواصل تسليم الوحدات خلال المباريات المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهدت مباراة النصر والهلال التي أُقيمت مساء الأربعاء في قمة جولة "عيدنا عيدين" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسليم المستفيدين من مبادرة "دوري جود"، التي أطلقتها وزارتا الرياضة والإسكان في شهر رمضان الماضي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، ووكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد القرعاوي، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، وعدد من نجوم الكرة السعودية السابقين، أمثال الكابتن ماجد عبدالله، والكابتن نواف التمياط؛ وذلك بهدف دعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على مسكن لها.

ولاقت مبادرة "دوري جود" تفاعلاً واسعًا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية؛ إذ أُمّن المسكن لـ ٢١ أسرة خلال هذه المبادرة. وسيتواصل تسليم الوحدات السكنية خلال المباريات المقبلة أيضًا -بإذن الله-.

وتعد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، قدره 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين - أيده الله -، قدره 50 مليون ريال، تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية، وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

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