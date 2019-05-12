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رئيس الرابطة الإسباني: انتقال عدوى "كورونا" في المباريات مستحيل

تمنى أن تعود المنافسات يوم 12 يونيو

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن انتقال عدوى فيروس كورونا أثناء المباريات مستحيل عمليًا، معبرًا عن أمله بعودة مباريات "الليغا" يوم 12 من شهر يونيو المقبل بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد-19".
وقال في تصريح صحفي: "انتقال العدوى مستحيل لأننا قمنا بدراسة سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في المواجهات إذا احترمنا الإجراءات الصحية".
وأوضح تيباس أن جميع المباريات ستُقام من دون جماهير مثلما سيحدث في الدوري الألماني الذي سينطلق يوم السبت المقبل 16 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن المباريات ستُلعب كل يوم.


وبدأت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا إجراء فحوص كورونا للاعبين الأسبوع الماضي، واستهلت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع مراحل حددها الدوري لعودة المنافسات.

إسبانيا رابطة الدوري الإسباني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس الرابطة الإسباني: انتقال عدوى "كورونا" في المباريات مستحيل
سبق

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن انتقال عدوى فيروس كورونا أثناء المباريات مستحيل عمليًا، معبرًا عن أمله بعودة مباريات "الليغا" يوم 12 من شهر يونيو المقبل بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد-19".
وقال في تصريح صحفي: "انتقال العدوى مستحيل لأننا قمنا بدراسة سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في المواجهات إذا احترمنا الإجراءات الصحية".
وأوضح تيباس أن جميع المباريات ستُقام من دون جماهير مثلما سيحدث في الدوري الألماني الذي سينطلق يوم السبت المقبل 16 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن المباريات ستُلعب كل يوم.


وبدأت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا إجراء فحوص كورونا للاعبين الأسبوع الماضي، واستهلت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع مراحل حددها الدوري لعودة المنافسات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:04 AM

رئيس الرابطة الإسباني: انتقال عدوى "كورونا" في المباريات مستحيل

تمنى أن تعود المنافسات يوم 12 يونيو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن انتقال عدوى فيروس كورونا أثناء المباريات مستحيل عمليًا، معبرًا عن أمله بعودة مباريات "الليغا" يوم 12 من شهر يونيو المقبل بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد-19".
وقال في تصريح صحفي: "انتقال العدوى مستحيل لأننا قمنا بدراسة سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في المواجهات إذا احترمنا الإجراءات الصحية".
وأوضح تيباس أن جميع المباريات ستُقام من دون جماهير مثلما سيحدث في الدوري الألماني الذي سينطلق يوم السبت المقبل 16 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن المباريات ستُلعب كل يوم.


وبدأت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا إجراء فحوص كورونا للاعبين الأسبوع الماضي، واستهلت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع مراحل حددها الدوري لعودة المنافسات.

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