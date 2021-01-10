اتفاقية بين "إطعام" و"الضمان الاجتماعي" لتقديم الإعانات الغذائية للمستفيدين

لبناء قاعدة بيانات تسهل وصول الخدمات لتوسعة نطاق التوزيع الغذائي

أبرمت الجمعية الأهلية للطعام (إطعام) ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج دعم المستفيدين المدرجين بالضمان الاجتماعي للمواد الغذائية، وبناء قاعدة بيانات للعملاء المستفيدين من برامج الجمعية.

وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، والرئيس التنفيذي لجمعية إطعام فيصل بن محمد الشوشان.

وتأتي هذه الاتفاقية لتدعم خطوات جمعية "إطعام" نحو توجيه الدعم الغذائي للمستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق: (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة)، وبما يساهم في توسعة نطاق التوزيع الغذائي في المحافظات والقرى التابعة للمناطق الجغرافية الثلاثة.

بدوره، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية "إطعام" فيصل بن محمد الشوشان، شكر مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولوكالة التمكين والضمان الاجتماعي على تجاوبها وتفاعلها مع الجمعية في سبيل دعم منسوبي الضمان بالإعانات الغذائية؛ مشيرًا إلى أن جمعية "إطعام" أنشأت مؤخرًا مركزًا متخصصًا بالعملاء وعلاقات المستفيدين، والذي يعمل على تسهيل الوصول للمستحقين من الخدمات بأفضل وسائل الخصوصية، وبما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بشكله السليم.