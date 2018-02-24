النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليق الدراسة غداً في مدارس تعليم الشرقية

بسبب استمرار هطول الأمطار

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف: قرار التعليق جاء بناء على توصية وردتنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، ولأهمية سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس تقرر - بمشيئة الله - تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية، سائلاً الله – تعالى – للجميع السلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليق الدراسة غداً في مدارس تعليم الشرقية
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف: قرار التعليق جاء بناء على توصية وردتنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، ولأهمية سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس تقرر - بمشيئة الله - تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية، سائلاً الله – تعالى – للجميع السلامة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
07:43 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:04 AM

تعليق الدراسة غداً في مدارس تعليم الشرقية

بسبب استمرار هطول الأمطار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
16
30,339

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف: قرار التعليق جاء بناء على توصية وردتنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، ولأهمية سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس تقرر - بمشيئة الله - تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية، سائلاً الله – تعالى – للجميع السلامة.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة