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"العقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا شرعيًّا بالشؤون الإسلامية

رفع الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، بتعيينه في وظيفة "مستشار شرعي"، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعرب "العقيل" عن اعتزازه العظيم بهذه الثقة الملكية الكريمة من القيادة الرشيدة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي.

كما تقدّم الدكتور "العقيل"، بالشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يبذله لجميع منسوبي الوزارة؛ تحقيقًا لرسالتها في العناية ببيوت الله، ومنسوبيها، ونشر قيم وسماحة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وفق توجيهات ولاة الأمر؛ داعيًا المولى الكريم أن يكون هذا التعيين عونًا له على الطاعة وأداء الرسالة المنوطة به على أكمل وجه؛ خدمة للدين والمليك والوطن.

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"العقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا شرعيًّا بالشؤون الإسلامية
سبق

رفع الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، بتعيينه في وظيفة "مستشار شرعي"، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعرب "العقيل" عن اعتزازه العظيم بهذه الثقة الملكية الكريمة من القيادة الرشيدة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي.

كما تقدّم الدكتور "العقيل"، بالشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يبذله لجميع منسوبي الوزارة؛ تحقيقًا لرسالتها في العناية ببيوت الله، ومنسوبيها، ونشر قيم وسماحة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وفق توجيهات ولاة الأمر؛ داعيًا المولى الكريم أن يكون هذا التعيين عونًا له على الطاعة وأداء الرسالة المنوطة به على أكمل وجه؛ خدمة للدين والمليك والوطن.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:05 PM

"العقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا شرعيًّا بالشؤون الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، بتعيينه في وظيفة "مستشار شرعي"، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعرب "العقيل" عن اعتزازه العظيم بهذه الثقة الملكية الكريمة من القيادة الرشيدة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي.

كما تقدّم الدكتور "العقيل"، بالشكر والتقدير للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يبذله لجميع منسوبي الوزارة؛ تحقيقًا لرسالتها في العناية ببيوت الله، ومنسوبيها، ونشر قيم وسماحة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وفق توجيهات ولاة الأمر؛ داعيًا المولى الكريم أن يكون هذا التعيين عونًا له على الطاعة وأداء الرسالة المنوطة به على أكمل وجه؛ خدمة للدين والمليك والوطن.

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